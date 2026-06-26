Los aficionados Latam convierten la Copa Mundial 2026 en un motor económico transfronterizo

Según un análisis de Visa Consulting & Analytics (VCA), los viajeros internacionales de la región que acudieron a los países anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá— durante la primera semana del torneo (del 11 al 18 de junio) generaron un aumento del 31% en las transacciones transfronterizas con tarjetas Visa, en comparación con el mismo período de 2025. El fútbol, en esta edición, no solo se juega en la cancha.

¿Quiénes están liderando la oleada?

Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Panamá encabezan la lista de países con mayor afluencia de visitantes hacia las sedes del torneo. No son simples turistas: son consumidores activos que están dejando una huella económica concreta en cada ciudad que visitan.

Entre estos mercados, los tarjetahabientes de Brasil, Colombia y Ecuador se destacan especialmente, al registrar un crecimiento del 39% en transacciones internacionales frente al año anterior. Son los grandes protagonistas fuera del campo.

Más allá del estadio: dónde se está gastando el dinero

El impacto no se concentra solo en las entradas o la mercancía oficial. El análisis de VCA revela un patrón de consumo amplio y diverso. Las categorías con mayor crecimiento en transacciones fueron:

Transporte: +49%

Restaurantes: +38%

Supermercados: +16%

Esto dibuja una experiencia turística integral. Los hinchas latinoamericanos no solo van al partido: se movilizan por la ciudad, comen en restaurantes locales y abastecen sus propias celebraciones. Cada partido se convierte, en la práctica, en un ciclo completo de actividad económica.

El auge del pago sin contacto

Otro dato revelador tiene que ver con la tecnología: los pagos realizados mediante la función Tap to Pay de Visa crecieron un 55% respecto al mismo período del año anterior. Brasil, Colombia y Argentina lideraron el uso de esta modalidad contactless, lo que refleja una adopción acelerada de soluciones de pago rápidas, seguras y convenientes entre los consumidores latinoamericanos.

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"Nuestro análisis muestra que están generando un impacto económico medible en los países anfitriones, transformando la pasión por el deporte en prosperidad tangible para las economías locales", señaló Javier Vázquez, líder regional de Visa Consulting & Analytics para América Latina y el Caribe.

Estados Unidos, el destino preferido

En cuanto a los destinos, Estados Unidos concentró el mayor volumen de transacciones de viajeros latinoamericanos durante la primera semana, seguido por Canadá y México.

Una alianza de casi dos décadas

Visa y FIFA llevan casi 20 años trabajando juntos para facilitar el acceso de aficionados, comercios y comunidades a experiencias deportivas de primer nivel. Como Socio Oficial de Tecnología de Pagos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Visa desplegó 145 proyectos en 25 mercados y 121 clientes en toda la región.

La Copa Mundial 2026 ya es histórica por su formato y sus tres países anfitriones. Pero también lo será por demostrar que, cuando el fútbol convoca, América Latina responde —y no solo con goles.