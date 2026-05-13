Lucas Torreira vivió momentos de tensión en Turquía luego de sufrir una agresión mientras caminaba por un centro comercial en Estambul junto a su pareja, la actriz Devrim Ozkan.

Lucas Torreira fue agredido en Turquía por presunto acosador de su novia: esto se sabe

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El mediocampista uruguayo de Galatasaray, quien recientemente celebró un nuevo título con el club turco, fue atacado por un hombre que, según reportes de medios europeos, sería un presunto acosador de su novia.

De acuerdo con información divulgada por medios uruguayos y españoles, el futbolista recibió un golpe en el rostro que le provocó un fuerte enrojecimiento entre la mejilla izquierda y el ojo. Aunque el episodio generó preocupación entre los aficionados, el entorno del jugador confirmó que el incidente no dejó consecuencias graves para su salud.

“Queremos llevar tranquilidad sobre la situación de Lucas Torreira”

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La agencia de representación de Torreira emitió un comunicado para llevar tranquilidad sobre el estado del volante charrúa y aseguró que la situación fue controlada rápidamente.

“Queremos llevar tranquilidad sobre la situación de Lucas Torreira”, expresó inicialmente el comunicado. Posteriormente, añadieron que “el hecho fue controlado rápidamente por las autoridades y el responsable ya fue detenido”.

Según versiones publicadas por el diario Marca y otros medios europeos, el agresor habría sido identificado como Burak Doan, quien intentó escapar del lugar en un taxi antes de ser capturado por la policía turca. Las mismas informaciones indican que Devrim Özkan ya contaba con una orden de restricción contra el sujeto, quien tendría antecedentes relacionados con lesiones intencionales.

El caso ha generado gran repercusión en Turquía debido a la popularidad de Torreira y de su pareja en el país. Mientras tanto, el entorno del futbolista agradeció la rápida reacción de las autoridades y confirmó que el jugador se encuentra fuera de peligro y en buenas condiciones tras el altercado ocurrido en las calles de Estambul.