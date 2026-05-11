Luis Díaz recibió la mejor noticia previo al Mundial: "Un sueño más"

Luis Díaz se roba todas las miradas en el mundo del fútbol, no solo por el título de la Bundesliga que obtuvo recientemente con el Bayern Múnich o por la eliminación de la Champions League a manos del PSG, sino por una situación especial que llega como absoluta motivación para el Mundial con la Selección Colombia.

Lucho ahora atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera y también de su entorno familiar, ya que a pocos meses del Mundial de 2026, el extremo colombiano vive días cargados de emoción luego de convertirse nuevamente en padre, una noticia que ha llenado de alegría a su familia y que llega justo antes del mayor reto deportivo de su trayectoria con la Selección Colombia.

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Luis Díaz presentó a su nuevo hijo

El atacante del Bayern Múnich atraviesa un presente brillante tanto en el fútbol europeo como en la 'tricolor', consolidándose como una de las principales figuras colombianas rumbo a la Copa del Mundo e incluso también como firme candidato al Balón de Oro.

Díaz también disfruta de una etapa muy especial fuera de las canchas junto a su esposa Geraldine Ponce y sus hijas, ya que hicieron oficial la llegada de un nuevo integrante a la familia el lunes 11 de mayo y ha generado numerosas reacciones entre aficionados y seguidores del jugador guajiro.

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Para Díaz, la llegada de un nuevo hijo representa un impulso emocional importante antes de afrontar su primer Mundial absoluto con Colombia. El sueño que comenzó en las calles de Barrancas hoy encuentra al futbolista convertido en ídolo nacional, líder de la Selección y referente para millones de colombianos que sueñan con una destacada participación en la Copa del Mundo de 2026.

En medio de esta felicidad personal, Luis Díaz continúa enfocado en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El colombiano llega al torneo como uno de los referentes absolutos del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y como la principal esperanza ofensiva del país.

Luis Díaz en la tabla de goleadores de la Champions League

Luis Díaz terminó su participación con una cifra importante de anotaciones y asistencias, consolidándose como uno de los mejores jugadores sudamericanos del certamen. El colombiano apareció en momentos decisivos de la fase de grupos y también en las rondas eliminatorias, donde fue pieza clave para que el Bayern avanzara hasta las semifinales.

15 goles: Mbappé (Real Madrid)

14 goles: Kane (Bayern Munich)

10 goles: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Gordon (Newcastle), Kvaratskhelia (PSG)

8 goles: Haaland (Manchester City)

7 goles: Ousmane Dembélé (PSG), Luis Díaz (Bayern Munich), Osimhen (Galatasaray)

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Próximo partido de Luis Díaz con Colombia antes del Mundial

El siguiente reto en el que Luis Díaz podría sumar minutos con Colombia previo a la Copa Mundial que comenzará en junio será contra Costa Rica. Este encuentro será la despedida de la 'tricolor', un encuentro que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el 29 de mayo y servirá no solo para que el estratega ultime detalles con un planteamiento táctico, sino para que los jugadores lleguen con la frente en alto a asumir esta competencia.