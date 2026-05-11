La Selección Argentina anunció su prelista de convocados al Mundial 2026

La Selección Argentina presentó una prelista de 55 futbolistas para la Copa del Mundo, la cual no presenta grandes sorpresas y se enmarca dentro de la lógica que ha venido manejando el cuerpo técnico en los últimos ciclos.

El grupo combina referentes consolidados, jugadores en plena vigencia en el fútbol europeo y algunas alternativas que ya han tenido recorrido con la camiseta albiceleste, hasta algunos que se desempeñan en el torneo local.

Se trata, además, de una convocatoria preliminar, pensada como una ampliación del universo de jugadores elegibles antes de la definición final. El objetivo es evaluar rendimientos, estados físicos y posibles variantes tácticas de cara a la competencia más importante del calendario.

Prelista de Argentina para el Mundial

Arqueros

Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Walter Benítez - Crystal Palace FC

Facundo Cambeses - Racing Club

Santiago Beltrán - River Plate

Defensas

Agustín Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Nicolás Capaldo - Hamburgo SV

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martínez Quarta - River Plate

Marcos Senesi - Bournemounth

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - SL Benfica

Germán Pezzella - River Plate

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian Romero - Tottenhman Hotspur

Lautaro Di Lollo - Boca Juniors

Zaid Romero - Getafe CF

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Marcos Acuña - River Plate

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Gabriel Rojas - Racing Club

Mediocampistas

Máximo Perrone - Calcio Como 1907

Leandro Paredes - Boca Juniors

Guido Rodríguez - Valencia CF

Aníbal Moreno - River Plate

Milton Delgado - Boca Juniors

Alan Varela - FC Porto

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul - Inter de Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendía - Aston Villa

Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter de Miami

Nicolás Paz - Calcio Como 1907

Franco Mastantuono - Real Madrid

Thiago Almada - Atlético de Madrid

Tomás Aranda - Boca Juniors

Nicolás González - Atlético de Madrid

Alejandro Garnacho - Chelsea

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Matías Soulé - AS Roma

Claudio Echeverri - Girona Fútbol Club

Gianluca Prestianni - SL Benfica

Santiago Castro - Bologna FC

Lautaro Martínez - Internazionale de Milán

José Manuel López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Mateo Pellegrino - Parma Calcio

La lista definitiva para el Mundial estará integrada por 26 futbolistas, tal como lo establece el reglamento del torneo, por lo que en unas semanas se producirá un recorte significativo. Ese proceso de depuración es habitual en la antesala de las grandes competencias y suele depender del cierre de temporada, lesiones y nivel competitivo.

¿Cuándo sale la lista definitiva de Argentina para el Mundial?

De acuerdo con la planificación prevista, el entrenador Lionel Scaloni confirmaría la nómina final hacia finales de mayo, una vez evaluados todos los factores deportivos. En ese tramo también se definirá la estructura táctica y los últimos ajustes estratégicos.

Próximos partidos de la Selección Argentina

Argentina tendrá un amistoso preparatorio ante Honduras el 6 de junio, compromiso que servirá como prueba final antes del debut mundialista. En la Copa del Mundo, el equipo compartirá el grupo J con Argelia, Austria y Jordania, rivales a los que enfrentará los días 16, 22 y 27 de junio, respectivamente, en una fase inicial que exigirá concentración y regularidad desde el primer encuentro.