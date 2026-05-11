La Selección Argentina anunció su prelista de convocados al Mundial 2026

La Selección Argentina presentó una prelista de 55 futbolistas para la Copa del Mundo, la cual no presenta grandes sorpresas y se enmarca dentro de la lógica que ha venido manejando el cuerpo técnico en los últimos ciclos.
El grupo combina referentes consolidados, jugadores en plena vigencia en el fútbol europeo y algunas alternativas que ya han tenido recorrido con la camiseta albiceleste, hasta algunos que se desempeñan en el torneo local.
Se trata, además, de una convocatoria preliminar, pensada como una ampliación del universo de jugadores elegibles antes de la definición final. El objetivo es evaluar rendimientos, estados físicos y posibles variantes tácticas de cara a la competencia más importante del calendario.
Prelista de Argentina para el Mundial
Arqueros
Emiliano Martínez - Aston Villa
Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
Juan Musso - Atlético de Madrid
Walter Benítez - Crystal Palace FC
Facundo Cambeses - Racing Club
Santiago Beltrán - River Plate
Defensas
Agustín Giay - Palmeiras
Gonzalo Montiel - River Plate
Nahuel Molina - Atlético de Madrid
Nicolás Capaldo - Hamburgo SV
Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
Lucas Martínez Quarta - River Plate
Marcos Senesi - Bournemounth
Lisandro Martínez - Manchester United
Nicolás Otamendi - SL Benfica
Germán Pezzella - River Plate
Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
Cristian Romero - Tottenhman Hotspur
Lautaro Di Lollo - Boca Juniors
Zaid Romero - Getafe CF
Facundo Medina - Olympique de Marsella
Marcos Acuña - River Plate
Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
Gabriel Rojas - Racing Club
Mediocampistas
Máximo Perrone - Calcio Como 1907
Leandro Paredes - Boca Juniors
Guido Rodríguez - Valencia CF
Aníbal Moreno - River Plate
Milton Delgado - Boca Juniors
Alan Varela - FC Porto
Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
Rodrigo De Paul - Inter de Miami
Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
Enzo Fernández - Chelsea
Alexis Mac Allister - Liverpool
Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié
Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
Emiliano Buendía - Aston Villa
Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo
Delanteros
Lionel Messi - Inter de Miami
Nicolás Paz - Calcio Como 1907
Franco Mastantuono - Real Madrid
Thiago Almada - Atlético de Madrid
Tomás Aranda - Boca Juniors
Nicolás González - Atlético de Madrid
Alejandro Garnacho - Chelsea
Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
Matías Soulé - AS Roma
Claudio Echeverri - Girona Fútbol Club
Gianluca Prestianni - SL Benfica
Santiago Castro - Bologna FC
Lautaro Martínez - Internazionale de Milán
José Manuel López - Palmeiras
Julián Álvarez - Atlético de Madrid
Mateo Pellegrino - Parma Calcio
La lista definitiva para el Mundial estará integrada por 26 futbolistas, tal como lo establece el reglamento del torneo, por lo que en unas semanas se producirá un recorte significativo. Ese proceso de depuración es habitual en la antesala de las grandes competencias y suele depender del cierre de temporada, lesiones y nivel competitivo.
¿Cuándo sale la lista definitiva de Argentina para el Mundial?
De acuerdo con la planificación prevista, el entrenador Lionel Scaloni confirmaría la nómina final hacia finales de mayo, una vez evaluados todos los factores deportivos. En ese tramo también se definirá la estructura táctica y los últimos ajustes estratégicos.
Próximos partidos de la Selección Argentina
Argentina tendrá un amistoso preparatorio ante Honduras el 6 de junio, compromiso que servirá como prueba final antes del debut mundialista. En la Copa del Mundo, el equipo compartirá el grupo J con Argelia, Austria y Jordania, rivales a los que enfrentará los días 16, 22 y 27 de junio, respectivamente, en una fase inicial que exigirá concentración y regularidad desde el primer encuentro.