Luto en el América a horas de afrontar la Copa Sudamericana

Este jueves 5 de marzo se llevará a cabo el partido entre América de Cali y Atlético Bucaramanga, duelo correspondiente a la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

El duelo es de alta importancia para ambas instituciones, que han reforzado sus plantillas pensando en avanzar a la fase de grupos de esta competencia internacional, un partido que genera gran expectativa, pero que se presenta poco tiempo después de una lamentable noticia.

Falleció Freddy Torres, destacado exjugador del América de Cali

Primero fue la Dimayor que dio la noticia a través de un comunicado, entidad que en nombre del presidente Carlos Mario Zuluaga Pérez y los 36 clubes afiliados lamentaron el fallecimiento del exfutbolista Freddy Torres.

Hombre que se desempeñó como mediocampista en su época como futbolista y quien vistió los colores de varios clubes en el balompié colombiano como Deportivo Cali, América, Deportes Tolima, Millonarios, Deportivo Pereira, Unión Magdalena y Cúcuta Deportivo.

En el equipo de los ‘Diablos Rojos’ jugó un total de 115 partido entre 1973 y 1976, conjunto escarlata que no fue ajeno al fallecimiento del exfutbolista y expresó sus condolencias a sus familiares y amigos por la partida de Freddy Torres.

¿De qué murió Freddy Torres?

Aunque no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento, reportes desde la ciudad de Cali indican que el exfutbolista habría sido víctima de un ataque cardiaco mientras se encontraba en el municipio de Palmira.

Exjugador que recordemos también supo vestir la camiseta de la Selección Colombia que dirigía en su momento el técnico Severiano Ramos, además, es de los pocos futbolistas que se ha ganado el respeto de los dos equipos más grandes de Cali tras militar tanto en el cuadro ‘azucarero’ como en el conjunto escarlata.

