La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn ya se encuentra en casa tras permanecer ingresada en un hospital de Treviso, Italia, por la grave lesión sufrida el pasado 8 de febrero durante la prueba de descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, donde sufrió una fractura compleja de tibia en la pierna izquierda.

Uno de los referentes del deporte, Cristiano Ronaldo, dedicó un emotivo y sincero mensaje a la atleta de 41 años, que fue sometida a 4 operaciones que, según ella, por poco le cuestan la pierna, la atleta volvió a expresar su gratitud por la atención recibida durante su hospitalización, mientras continúa con el proceso de recuperación.

El accidente en la famosa pista Olympia delle Tofane en Cortina d'Ampezzo, una de las sedes del circuito alpino, la obligó a afrontar una primera fase marcada por la inmovilización y el control médico constante, antes de iniciar una rehabilitación que será progresiva y aún sin plazos públicos de retorno a competición.

Su mensaje, más allá del parte médico, retrata el impacto cotidiano de la lesión: 9 días sin poder ponerse de pie desde el accidente y un proceso que apenas entra en su etapa de recuperación en casa.

Cristiano Ronaldo: "Las leyendas siempre salen adelante"

"No me he puesto de pie en más de una semana... he estado en una cama de hospital, inmóvil desde mi carrera. Y aunque todavía no puedo ponerme de pie, estar de vuelta en casa se siente increíble #inhome. Muchísimas gracias a todos en Italia por cuidarme tan bien ", ha publicado en su cuenta de X.

El delantero portugués aseguró: “Los campeones se definen por los momentos que ganan y por los momentos en los que se niegan a rendirse. Lindsey Vonn, las montañas que conquistaste nunca fueron más grandes que la fuerza que llevas. Sigue luchando. Las leyendas siempre salen adelante”.