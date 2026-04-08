Millonarios falló en Copa Sudamericana: mejores memes de la derrota ante O’Higgins

Después de una fase previa más que ilusionante para Millonarios que superó a Atlético Nacional en condición de visitante, los albiazules debutaron en la fase de grupos en una zona que comparten con O’Higgins, Boston River y Sao Paulo. Infortunadamente, el estreno no fue el mejor cayendo en Chile.

Y es que, O’Higgins venía con mayor regularidad internacional. Arrancaron el sueño continental en la Copa Libertadores superando a Bahía en los lanzamientos desde el punto penal y luego no pudieron contra Deportes Tolima en Ibagué. Por la eliminación en Fase III, el club de Rancagua terminó bajando a la Copa Sudamericana.

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ASÍ FUE EL PARTIDO ENTRE O’HIGGINS VS MILLONARIOS

Desde los primeros 45 minutos, O’Higgins intentó romper los ceros en el arranque. Justamente, superando los diez minutos, un polémico gol subió al marcador. Arnaldo Castillo agarró a Andrés Llinás y se zafó de su marca para celebrar con un testarazo al fondo

Millonarios trató de igualar con Rodrigo Ureña y Sebastián Del Castillo, pero ninguno de los dos volantes de contención pudo encontrarse con la puerta de O’Higgins. Además, Rodrigo Contreras tampoco logró igualar en un momento clave tras un cabezazo que Omar Carabalí atajó.

En el segundo tiempo vino todo lo peor para las ilusiones de Millonarios. Omar Carabalí siguió negando el gol visitante y Rodrigo Contreras falló un gol cantado. La expulsión de Jorge Arias fue lo peor para la planificación de Fabián Bustos cuando estaba por entrar Falcao García. Posteriormente llegó el gol de Francisco González para decretar el segundo y lapidario tanto.

Ante esta situación, los memes en las redes sociales no dieron tregua a un Millonarios que deberá afrontar el siguiente reto sin Jorge Arias y que tendrá que sumar de a tres para no perder pisada en la parte alta. Vale la pena acotar que solo clasificará un club a octavos de final.

LOS MEJORES MEMES EN LA DERROTA DE MILLONARIOS

Como era de esperarse en cualquier contexto, las redes estuvieron pendientes de cualquier detalle. Estos fueron los mejores memes que dio Millonarios después de la primera derrota en Copa Sudamericana: