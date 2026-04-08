Millonarios tropezó en el debut de Copa Sudamericana: O’Higgins se llevó los puntos

Llegó la hora definitiva para que Millonarios tuviera su estreno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Los albiazules dejaron atrás a Atlético Nacional en la fase previa con un Rodrigo Contreras como referente goleador marcando dos tantos, y uno de Leonardo Castro configurando el 1-3 final en el Atanasio Girardot.

La suerte no los acompañó en el sorteo con un grupo complejo junto con O’Higgins, que bajó desde la Copa Libertadores, Boston River y Sao Paulo. Los chilenos fueron su primer rival y Millonarios no pudo sumar en El Teniente de Rancagua con un duro golpe inicial.

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O’Higgins se llevó los tres puntos respetando la casa gracias a los goles de Arnaldo Castillo un poco polémico, y un lapidario tanto de Francisco González que ya había dado un golpe al Deportes Tolima en Rancagua por la tercera fase de la Copa Libertadores. Además, los australes aprovecharon la expulsión de Jorge Arias.

PRIMER GOLPETAZO DE O’HIGGINS EN 45 MINUTOS INICIALES

Millonarios no tuvo la comodidad deseada en la cancha. O’Higgins con poco había puesto en problemas a la zaga defensiva bogotana. De hecho, solo esperó once minutos para poder abrir el marcador en un córner ejecutado por Francisco González para la cabeza de Arnaldo Castillo. El testarazo fue imposible para la reacción de Diego Novoa.

Hubo polémica en esa anotación, pues, cuando Arnaldo Castillo va a cabecear estaba agarrando a Andrés Llinás de la camiseta y en un momento el zaguero central bogotano cayó al suelo dejando en libertad al atacante que rompió los ceros. Millonarios estuvo cerca de igualarlo con un remate de Rodrigo Ureña apenas desviado.

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Pese a la derrota parcial, Millonarios siguió teniendo las opciones con un remate de Sebastián Del Castillo que se perdió sin dirección del arco de O’Higgins. Los chilenos tuvieron otra clara para aumentar la diferencia con un disparo de Francisco González que alcanzó a manotear Diego Novoa al córner.

EXPULSIÓN DE MILLONARIOS Y UN GOL MÁS DE O’HIGGINS

En el segundo tiempo, Millonarios entró con la necesidad de igualar un compromiso demasiado complicado en el marcador. A los 51 minutos, un córner de Sebastián Valencia para la cabeza de Rodrigo Contreras encontró a un Omar Carabalí bien posicionado para salvar el acercamiento albiazul.

Increíblemente, Rodrigo Contreras no tuvo la fortuna deseada a los 64 minutos cuando Mateo García apareció en la banda derecha con un centro raso que no alcanzó a puntear el argentino con el arco vacío con un Omar Carabalí ya vencido.

Estas dos acciones le dieron vida a O’Higgins que aprovechó la segunda tarjeta amarilla de Jorge Arias a los 67 minutos. Justo en ese momento, ingresó Radamel Falcao García haciendo su respectivo debut en la Copa Sudamericana. También entraron Danovis Banguero y Stiven Vega en lugar de Leonardo Castro, Sebastián Valencia y Mateo García.

Con la expulsión, Millonarios recibió otro golpetazo inesperado y cuando el juego llegaba a su final, un centro de Bastian Yáñez encontró a Francisco González, que, ante el resbalón de Diego Novoa empujó la pelota al fondo.

Omar Carabalí fue determinante para salvar su arco después de atajar un disparo a quemarropa, primero de Rodrigo Contreras y, acto seguido, de Danovis Banguero a metros del ecuatoriano. Cuando ya se acababa el compromiso, Bastian Yáñez volvió a centrar para Thiago Vecino y Diego Novoa salvó categóricamente.

¿QUÉ VIENE PARA O’HIGGINS Y MILLONARIOS?

O’Higgins tomó el liderato del grupo con esa diferencia de dos goles. En la próxima fecha, los australes tendrán que visitar al Sao Paulo y en la liga profesional de Chile deberán recibir la visita de Huachipato.

Por su parte, Millonarios tendrá que recuperarse tanto en Liga BetPlay como en Copa Sudamericana. En el rentado local deberá enfrentar a Santa Fe en el clásico bogotano, mientras que en el plano internacional recibirán a Boston River.