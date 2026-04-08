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Millonarios: así quedó la tabla de posiciones del grupo C de Sudamericana luego de la primera fecha

El embajador perdió en sus visita a O'Higgins en Rancagua este martes.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Millonarios: así quedó la tabla de posiciones del grupo C de Sudamericana luego de la primera fecha
Millonarios FC 2026 // Colprensa

La primera fecha del grupo C de la Copa Sudamericana dejó un panorama claro en la tabla de posiciones, con dos equipos que comenzaron con pie derecho y otros dos que deberán remar desde atrás.

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Resultados fecha 1 Copa Sudamericana - grupo C

En Rancagua, O'Higgins hizo respetar su casa y superó 2-0 a Millonarios, resultado que lo deja como líder parcial gracias a su diferencia de gol.

Por su parte, en Montevideo, Sao Paulo consiguió una valiosa victoria 0-1 frente a Boston River, lo que le permite ubicarse en la segunda casilla con los mismos puntos que O’Higgins.

De esta manera, la tabla del grupo C queda con O’Higgins primero con tres puntos (+2), seguido por Sao Paulo con tres unidades (+1), mientras que Boston River es tercero sin puntos (-1) y Millonarios cierra en la cuarta posición (-2).

Tabla de posiciones grupo C de Copa Sudamericana - fecha 1

1. O'Higgins, 3 (+2)
2. Sao Paulo, 3 (+1)
3. Boston River, 0 (-1)
4. Millonarios, 0 (-2)

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Este arranque obliga especialmente al conjunto embajador a reaccionar en la próxima jornada, ya que una nueva caída podría comprometer seriamente sus aspiraciones de avanzar en el torneo.

Programación segunda fecha de la Copa Sudamericana - grupo C

En la segunda fecha, Sao Paulo recibirá a O’Higgins el martes 14 de abril desde las 5:00 p. m. (hora colombiana), en un duelo que podría empezar a marcar diferencias en la parte alta del grupo.

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Un día después, el miércoles 15 de abril, Millonarios será local en El Campín frente a Boston River a las 9:00 p. m.

Cabe recordar que en este formato solo el líder avanza directamente a octavos de final, mientras que el segundo deberá disputar un repechaje ante un equipo proveniente de la Copa Libertadores.

En esta nota

Millonarios Sao Paulo Fútbol Internacional Conmebol Copa Sudamericana

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