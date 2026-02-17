Murió Giovanny Hernández, un histórico del microfútbol colombiano

Se conoció acerca del fallecimiento de Giovanny Hernández, uno de los grandes referentes de esta disciplina en el país. El santandereano murió el lunes 16 de febrero luego de padecer durante los últimos años un cáncer de colon.

Hernández falleció a los 54 años, dejando un legado imborrable en el deporte colombiano. Su partida ha generado múltiples mensajes de condolencia por parte de excompañeros, dirigentes y aficionados.

Conocido como ‘El Mago’, Giovanny Hernández se destacó por su talento, visión de juego y capacidad para marcar diferencia en los momentos decisivos. Su apodo no era casualidad.

El legado de Giovanny Hernández en el microfútbol colombiano

Como profesional del microfútbol, hizo parte de la histórica Selección Colombia de Microfútbol que conquistó la Copa del Mundo de Microfútbol 2000. En aquel certamen no solo levantó el trofeo, sino que fue elegido como el mejor jugador del torneo.

Su distinción fue aún más significativa si se tiene en cuenta que en ese equipo también brillaba Jhon Pinilla, considerado por muchos como el mejor jugador en la historia del microfútbol colombiano. Hernández se impuso en medio de una generación dorada.

En aquella selección campeona del mundo también figuraban nombres como Jhon Freddy Celis, Juan Carlos Soto, Viviano Mena, Víctor Santos, Alexander Duque y Engelbert Vergel, quienes junto a ‘El Mago’ marcaron una época dorada para el deporte.

Giovanny Hernández se probó en un histórico del FPC

Al igual que varios salonistas, Giovanny Hernández intentó dar el salto al fútbol profesional y tuvo un paso fugaz por Independiente Medellín, aunque su carrera y mayor reconocimiento estuvieron ligados al microfútbol.

Tras su retiro como jugador, continuó vinculado al deporte desde el banquillo. En la Liga Profesional de Microfútbol logró dos títulos como entrenador: uno con Bucaramanga en 2009 y otro con Taz Santander en 2016.

La muerte de Giovanny Hernández representa la despedida de una leyenda del microfútbol colombiano. Su legado como campeón del mundo, figura del año 2000 y formador desde los banquillos quedará en la memoria de quienes viven uno de los deportes más populares de Colombia.