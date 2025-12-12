Vecinos de Sebastián Villa vuelven a quejarse de él; aún no hay pruebas

En las últimas horas, el nombre del futbolista colombiano Sebastián Villa volvió a aparecer en la conversación pública por supuestos escándalos ocurridos en Medellín. No obstante, es clave subrayar que no existen pruebas formales ni decisiones judiciales, y que por ahora todo se mueve en el terreno del rumor y las denuncias públicas.

Según versiones de residentes de la unidad Tierragrata Palmas, en el sector de La Loma del Indio, el jugador habría protagonizado incidentes relacionados con agresiones verbales y conflictos de convivencia. Estas acusaciones surgieron mientras el futbolista se encuentra de vacaciones en el país.

El hecho más reciente, de acuerdo con el relato de vecinos, habría ocurrido el 11 de diciembre en el parqueadero del conjunto residencial. Allí, presuntamente, una residente habría tenido un altercado verbal con Villa y sus acompañantes por la obstrucción del paso vehicular.

Siempre según esta versión, la mujer habría solicitado mover un vehículo que bloqueaba la salida y recibió respuestas ofensivas. Tras la intervención del personal de portería, la situación se habría normalizado, sin que pasara a mayores.

Otros residentes aseguran que este tipo de episodios no serían aislados y que, en ocasiones anteriores, se habrían presentado quejas por ruido y comportamientos contrarios al manual de convivencia. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones ha sido respaldada con pruebas oficiales.

Incluso, se conoció un correo interno de un residente en el que se describe una discusión por el alto volumen de la música. Aun así, estos documentos hacen parte de relatos privados y no constituyen fallos ni sanciones legales.

Desde el entorno del futbolista no se ha emitido un pronunciamiento oficial, y hasta el momento no existe denuncia penal ni investigación formal en su contra por estos hechos específicos.

En lo deportivo, Sebastián Villa continúa analizando ofertas para definir su futuro profesional. El extremo, que actualmente milita en Independiente Rivadavia de Argentina, es seguido por clubes de ese país y también de Brasil, mientras su nombre vuelve a estar bajo el foco mediático, esta vez lejos de las canchas.