¿Qué pasará con El Palacio del Colesterol en el nuevo estadio El Campín?

El tradicional Palacio del Colesterol, ícono gastronómico y punto de encuentro histórico para los aficionados al fútbol en Bogotá, no desaparecerá con la transformación del Estadio Nemesio Camacho El Campín. Por el contrario, hará parte del nuevo complejo cultural, deportivo y de entretenimiento que se construirá en el sector, integrándose de manera formal y sostenible al proyecto concesionado por Sencia.

El proceso de modernización del estadio y su entorno inmediato contempla el inicio del cerramiento del predio a comienzos de febrero, como paso previo al inicio de obras previstas para marzo. Esta intervención responde a requerimientos técnicos, operativos y de seguridad establecidos en el contrato de concesión, con el objetivo de consolidar este espacio como uno de los más importantes del país y la región.

La oferta de comida típica colombiana que durante décadas ha caracterizado al lugar tendrá un espacio dentro de una zona gastronómica diseñada para preservar las tradiciones y permitir una operación continua durante todo el año, en un entorno moderno y regulado.

Según Édgar Cardona, vicepresidente de Operaciones y Experiencias de Sencia, el proyecto no solo busca renovar la infraestructura, sino integrar a los actores históricos del sector mediante el diálogo y la construcción de un desarrollo ordenado y de largo plazo, en beneficio de la vida cultural y deportiva de Bogotá.