El antecedente de Fabián Bustos que no cae bien en Millonarios

Hay nueva vida tras la salida de Hernán Torres en Millonarios y el club no se quedó de brazos cruzados. Aunque ante el Deportivo Independiente Medellín dirigió Omar Rodríguez, el club confirmó la llegada de Fabián Bustos, entrenador argentino que llegaba libre tras terminar su vínculo con Olimpia de Paraguay.

Esa salida de Paraguay se dio a mitad del 2025 y hasta la fecha, Fabián Bustos no tenía ningún cargo a la espera de alguna oportunidad. En el radar apareció Independiente Santa Fe que ya había sondeado la posibilidad de fichar al nuevo entrenador de Millonarios.

Fabián Bustos ya ve de cerca a Millonarios al estar presente en el Estadio Nemesio Camacho El Campín desde el palco viendo el partido ante el Medellín. Su estreno oficialmente desde la raya sería el jueves 5 de febrero con el Pereira en condición de local. Sin embargo, antes de su debut hay una historia que complica bastante al club y al técnico que tiene que afianzarse.

MAL ANTECEDENTE DE FABIÁN BUSTOS

Una de las razones por las que Millonarios optó por Fabián Bustos era la necesidad de traer a un entrenador que haya ganado títulos en su experiencia como director técnico. El argentino dirigió a grandes clubes del continente como Barcelona de Ecuador, Santos de Brasil, América de Mineiro, Universitario de Deportes y Olimpia y consiguió trofeos con Delfín, Barcelona y Universitario.

Con buenos trofeos ligueros llega a Millonarios con la necesidad de levantar el proyecto y tratar de quedar campeón en Colombia de Liga BetPlay y Copa Sudamericana como los máximos objetivos. Sin embargo, la última experiencia lo condenó.

Por lo general, Fabián Bustos cumplió con los vínculos y los tiempos de su contrato, en su mayoría, de seis meses. Sin embargo, en Imbabura estuvo menos de dos meses con un registro de ocho partidos dirigidos, tres victorias y cinco derrotas. En América Mineiro estuvo tres meses, y estuvo en la raya en 18 juegos con dos victorias, cinco empates y 11 caídas.

Todo esto impacta, pues en Olimpia de Paraguay, su última experiencia antes de llegar a Millonarios, el entrenador estuvo en la raya del 17 de abril al 14 de julio. Fueron tres meses cortos dirigiendo 14 partidos, tres victorias, ocho empates y tres derrotas.

Sin duda alguna, los últimos malos resultados y durar apenas dos o tres meses en los últimos equipos impacta fuertemente pensando en la posibilidad de que Millonarios salga de este mal momento y opte por conseguir el título de la Liga BetPlay.

Tras este registro y ese antecedente más cercano, el entrenador argentino debe afianzarse en Colombia y vencer ese mal momento que vivió hace poco con Olimpia de Paraguay. Millonarios fichó a un director técnico que tiene seis títulos en su experiencia, pero le ha costado bastante en tener la regularidad deseada.

Millonarios también tiene que cambiar de cara después de malas presentaciones en el 2025 y con un 2026 que inició de muy mala manera para las aspiraciones albiazules. Habrá que esperar cómo le irá a Fabián Bustos con el club bogotano, teniendo en cuenta estos casos de poca duración en clubes.