Rafael Nadal rompió el silencio y reveló reveló el inédito equipo del cual es hincha

El ex tenista español Rafael Nadal, reapareció para hablar desde un lado más personal y en donde se dio a conocer la cercanía que tiene con el mundo del fútbol al reafirmar públicamente su amor por uno de los clubes históricos de España.

Es justamente el RCD Mallorca, el equipo del cual es hincha desde hace años. En una reciente declaración, el ganador de múltiples títulos de Grand Slam dejó claro que su vínculo con el club va más allá de la simple simpatía: se trata de una conexión emocional profundamente arraigada en sus orígenes.

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Rafael Nadal dejó en evidencia su pasión por el fútbol y por el Mallorca

Nadal, nacido en Manacor, una localidad de la isla de Mallorca, ha crecido rodeado de la cultura futbolística del equipo bermellón. Desde pequeño, siguió sus partidos y celebró sus logros como un aficionado más, mucho antes de convertirse en una de las mayores leyendas del deporte mundial.

Esa identidad local ha sido clave en su carrera, y el propio tenista ha destacado en varias ocasiones la importancia de sus raíces, ahora reafirmándolo también como un punto clave por el cual se considera fanático de este inesperado aunque histórico club.

Recientemente, Nadal aceptó una invitación que hizo el entrenador del RCD Mallorca, Martín Demichelis, a que acudiera a apoyar al equipo en su siguiente duelo, el cual será justamente contra el Real Madrid, uno de los más fuertes de LaLiga, pero también al cual sigue bastante cerca el tenista.

"Soy del Madrid y soy del Mallorca. No me pierdo ni un partido en toda la temporada, he visto casi todos los partidos del Mallorca, sigo cada semana al equipo y ahora llega un partido difícil contra el Madrid, evidentemente. Pero quedan muchas jornadas con enfrentamientos directos con equipos con los que jugarse quedarse en Primera o no y en los que hay que estar acertado. Evidentemente, si se gana al Madrid sería un paso muy grande".

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¿Cuándo es el partido entre Mallorca vs Real Madrid?

El duelo que enfrentará a los dos equipos del cual se considera hincha Rafael Nadal se llevará a cabo el sábado 4 de abril en el Campo de fútbol Son Moix, casa de Mallorca. Este encuentro corresponde a la fecha 30 de LaLiga y se podrá ver a partir de las 9:15 a.m. hora Colombia.

¿Cómo llegan Mallorca y Real Madrid en la tabla de posiciones de LaLiga?

El cuadro 'merengue' es el mejor posicionado y se encuentra en la segunda casilla por debajo de Barcelona por tan solo cuatro puntos de diferencia. Mientras que Mallorca es quien está sufriendo más, ya que se encuentra en la zona del descenso, justo en la casilla 18 con 28 unidades.