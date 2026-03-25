Francia, rival de Colombia, podría quedarse sin DT: esto dijo Didier Deschamps

La continuidad de Didier Deschamps al frente de la selección de Francia vuelve a estar en el centro del debate, luego de sus más recientes declaraciones en rueda de prensa previas a los amistosos internacionales de marzo. El técnico evitó referirse directamente a su futuro, dejando abierta la posibilidad de una salida tras el Mundial de 2026.

En medio de las especulaciones, el entrenador fue claro en marcar distancia frente a los comentarios del presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, quien aseguró recientemente que ya conoce al próximo seleccionador de Les Bleus, aunque sin revelar su identidad.

Declaraciones de Didier Deschamps

“Suelo no comentar las declaraciones del presidente. Me ocupo de lo que es importante para mí, es decir, hoy, mañana y lo que nos espera”, afirmó Deschamps, dejando en evidencia que su enfoque está puesto únicamente en la actualidad deportiva del equipo.

El estratega, que dirige a Francia desde 2012, insistió en que no destinará energía a rumores o decisiones que no dependen directamente de él. “No voy a malgastar energía en eso. Lo que pase después no me incumbe”, agregó, en un tono que refuerza la incertidumbre sobre su continuidad.

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Estas palabras se dan en la antesala de los compromisos amistosos frente a Brasil y Colombia, duelos que servirán como preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, donde Francia llegará nuevamente como una de las selecciones candidatas al título.

Sin embargo, las declaraciones de Diallo han avivado con fuerza los rumores sobre un posible relevo en el banquillo, especialmente porque dejó entrever que la decisión ya está tomada y que solo se hará oficial una vez finalice el Mundial.

Zinedine Zidane sería el nuevo técnico de la Selección Francia

En ese contexto, el nombre de Zinedine Zidane aparece como el principal candidato para asumir el cargo. El exjugador y técnico cuenta con el respaldo de la opinión pública y una trayectoria reciente que lo posiciona como una opción natural para liderar a la selección.

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A pesar de ello, Deschamps mantiene la compostura y evita entrar en polémicas, reiterando que su prioridad es el presente inmediato. Su gestión, que incluye un título mundial en 2018 y un subcampeonato en 2022, lo respalda como uno de los técnicos más exitosos en la historia del fútbol francés.

Por ahora, el futuro del banquillo de Francia sigue siendo una incógnita. Todo apunta a que la decisión final se conocerá una vez concluya el Mundial de 2026, momento en el que se definirá si Deschamps continúa su ciclo o si se abre una nueva era en ‘Les Bleus’.

Colombia vs Francia, el domingo por Canal RCN

Es pertinente recordar que el partido amistoso Colombia vs Francia por la fecha FIFA de marzo se disputará este domingo 29 en Estados Unidos a las 2:00 p. m. (hora colombiana) y será transmitido por Canal RCN, la app del Canal RCN y sus emociones se podrán seguir en DeportesRCN.com.