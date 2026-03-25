Ronaldinho regresa a Bogotá: ya hay fecha y horario del partido

Después de siete años, Ronaldinho ‘Gaúcho’ regresará a Colombia con un nuevo evento que paralizará al país y a la capital colombiana con la presencia del astro brasileño.

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El Estadio Nemesio Camacho El Campín se volverá a vestir de gala con la presencia de Ronaldinho. Sin duda alguna, el volante era uno de los jugadores más importantes del mundo y ahora después de su retiro, el brasileño ha seguido dando de qué hablar en distintos eventos deportivos y Colombia ha sido uno de los grandes beneficiados.

En Bogotá, Ronaldinho vino como jugador ante Independiente Santa Fe con Atlético Mineiro para una Copa Libertadores, y también alcanzó a vestir los colores del cuadro capitalino en un evento en 2019 en el que jugó con la camiseta albirroja enfrentando a Atlético Nacional con el mítico dorsal ‘10’ en su espalda.

Ahora en el 2026, Bogotá tendrá la oportunidad de volver a vibrar con el talento de Ronaldinho en el partido entre Latam vs Europa en un duelo de creadores de contenido. Últimamente, estos ‘streamers’ e influencers han tomado mucho protagonismo en el deporte con encuentros futbolísticos.

RONALDINHO ESTARÁ EN EL EQUIPO DE LATAM

Como ha sido costumbre, la delegación de Latinoamérica tendrá a creadores de contenido como Coscu, El Borrego, Zion, Jhoan López, entre otros. Sin embargo, el detalle más grande es que contará con la presencia de la magia de Ronaldinho que estará representando al equipo de Latam.

Este miércoles 25 de marzo, los organizadores detallaron los jugadores que estarán en ese encuentro y escribieron que, “ATENCIÓN BOGOTÁ... SE HACE OFICIAL. RONALDINHO GAÚCHO LLEGA A LA CANCHA”. De hecho, Ronaldinho hace parte de la foto de presentación del evento.

Con la presencia del brasileño, también avisaron que, “los mejores creadores de contenido se enfrentan”. Un vibrante juego que tendrá la magia del astro ex Barcelona, Milan, Atlético Mineiro, PSG, entre otros clubes.

FECHA OFICIAL DEL PARTIDO DE RONALDINHO EN EL ESTADIO EL CAMPÍN

El partido fue presentado este miércoles 25 de marzo con la invitación de los grandes creadores de contenido de Latinoamérica y que también contará con el incentivo de jugar al lado de Ronaldinho.

Ronaldinho, que ya sabe lo que es pisar el gramado del Estadio El Campín estará presente el 2 de mayo en el compromiso entre Latam vs Europa de creadores de contenido. El brasileño estará junto con los latinoamericanos y espera volver a deleitar a los fanáticos más grandes del balompié.

La llegada de Ronaldinho era algo que ya se estaba cocinando, dado que antes de lanzar oficialmente el evento, escribieron en la cuenta de los organizadores que, “hay momentos en los que el fútbol deja de ser solo un juego… y se convierte en algo que une culturas, estilos y formas de vivirlo. Algo se está preparando. No solo en la cancha, sino en la energía de dos mundos que están a punto de encontrarse”.

Habrá que esperar entonces la hora oficial del evento para poder ver nuevamente a Ronaldinho después de siete años, teniendo en cuenta que fue la última vez que estuvo en El Campín junto con Independiente Santa Fe frente a Atlético Nacional.

¿CÓMO SE PODRÁ VER A RONALDINHO EN BOGOTÁ?

Con el partido que se disputará el 2 de mayo entre los creadores de contenido de Latam y Europa y que contará con Ronaldinho, habrá que esperar la hora oficial y el tema de la boletería. En la publicación de los organizadores escribieron “CONSIGUE TUS ENTRADAS Y SÉ PARTE DE ESTA HISTORIA”. Por ahora no hay mayor conocimiento de dónde comprarlas.

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Seguramente en los próximos días, los organizadores publicarán en donde pueden adquirir las boletas, dado que es un evento que pocas veces sucede en suelo colombiano y bogotano.