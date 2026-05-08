El orgullo de ‘Mane’ Díaz con Luchito: ‘Veo al niño que soñaba en grande’

Luis Díaz es el jugador sensación, para muchos, de la élite del fútbol mundial. Su temporada en el Bayern Múnich es para admirar, pese a quedar eliminado del la UEFA Champions League en las semifinales, su temporada es excepcional, llegando en optimas condiciones a disputar lo que será la Copa del Mundo de la FIFA con la Selección Colombia.

Restan algunas semanas para que Luis Díaz se integre a la convocatoria de la Selección Colombia y quede todo apuntando al Mundial. Ahora, falta el remate de temporada con la Bundesliga ya conquistada y la final de la Copa de Alemania.

El fenómeno Luis Díaz en Colombia es absoluto, todos quieren su camiseta de la Selección Colombia y del Bayern Múnich. Ahora, desean la lámina del jugador en el álbum de la Copa del Mundo.

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Las reacciones no se han hecho esperar y uno de los que mostró su orgullo de ver a Luis Díaz en el álbum del Mundial y así lo manifestó a través de redes sociales.

VIDEO el orgullo de Mane Díaz con la lámina de Luis Díaz en el álbum del Mundial

La reacción de Mane Díaz al destapar la lámina con el sobre que tenía a Luis Díaz

Luis Manuel ‘Mane’ Díaz reaccionó efusivamente al ver el cromo de Luis Díaz, en la sección de la Selección Colombia “No veo solo al jugador, veo al niño que soñaba en grande, al que nunca se rindió y que puso a soñar a todo el mundo ¿Cuántas alegrías le has regalado a Colombia? ¿Cuántas veces hiciste que millones gritaran un gol con el alma? ¿Cuántas veces uniste todo un país con tu fútbol?”.

Complementó “Y yo aquí sosteniendo esta lámina, intentando entender como ese niño hoy es orgullo nacional”.