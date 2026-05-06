Luis Díaz se despidió de la Champions League como uno de los más goleadores

La edición 2025/2026 de la UEFA Champions League sigue dejando emociones fuertes y, tras la eliminación del Bayern Munich de Luis Díaz, ya que también se movió la pelea por el título de goleador del torneo.

El extremo colombiano cerró una campaña destacada a nivel individual, siendo uno de los hombres más desequilibrantes del conjunto bávaro, aunque no le alcanzó para seguir en competencia rumbo a la final europea y tampoco para quedarse con el "botín de oro".

Así quedaron Luis Díaz en la tabla de goleadores de la Champions League

Luis Díaz terminó su participación con una cifra importante de anotaciones y asistencias, consolidándose como uno de los mejores jugadores sudamericanos del certamen. El colombiano apareció en momentos decisivos de la fase de grupos y también en las rondas eliminatorias, donde fue pieza clave para que el Bayern avanzara hasta las semifinales.

Sin embargo, la eliminación frente al Paris Saint-Germain acabó con sus posibilidades de seguir sumando goles en la tabla de artilleros. Con el adiós del Bayern, la lucha por el liderato goleador quedó en manos el francés Kylian Mbappé, quien se mantiene como el máximos anotadores del campeonato.

Lea también VIDEO - Apareció Kane para ilusionar al Bayern con la remontada ante el PSG

También aparecieron en la pelea figuras como Harry Kane, el cual tampoco podrá seguir sumando goles y Erling Haaland, quien nuevamente firmó una campaña goleadora con el Manchester City.

15 goles: Mbappé (Real Madrid)

14 goles: Kane (Bayern Munich)

10 goles: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Gordon (Newcastle), Kvaratskhelia (PSG)

8 goles: Haaland (Manchester City)

7 goles: Ousmane Dembélé (PSG), Luis Díaz (Bayern Munich), Osimhen (Galatasaray)

PSG Vs Arsenal ¿Cuándo se juega la final de la Champions League?

La gran final de la UEFA Champions League 2025/2026 se jugará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.