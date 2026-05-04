Luis Díaz, candidato a mejor jugador de la temporada en la Bundesliga; así puede votar

El colombiano Luis Fernando Diaz sigue sumando reconocimiento debido a su gran temporada 2025/2026 con la camiseta de Bayern Múnich. Después de conquistar el título de la Bundesliga, la organización de la primera división de Alemania lo confirmó en el equipo ideal del año, pero además lo puso como candidato para ser elegido como el mejor jugador de la campaña.

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Lucho, junto a otros 10 futbolistas, entrará en consideración de los aficionados, quienes podrán emitir un voto por su favorito.

Adicionalmente, la Bundesliga tendrá en cuenta la opinión de los clubes y de algunos expertos, que también elegirán a sus favoritos.

Según se explicó, el voto de los aficionados tendrá un porcentaje del 40 %, mientras que el de los clubes llegará al 30 % y el de los expertos del 30 %.

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Lucho Díaz causó impresión

Al colombiano Luis Díaz se le destacó por la impresión que dejó en su primera temporada con el Bayern Múnich. Al colombiano lo exaltan por brillar en todos los aspectos del juego, pero principalmente como goleador y creador de juego.

"Dado el ataque sin precedentes del Bayern, parece lógico que el trío estelar del equipo bávaro forme parte del once ideal de la temporada. Díaz ha causado una gran impresión en el Bayern desde su llegada procedente del Liverpool en el verano de 2025. El jugador de 29 años destaca en prácticamente todos los aspectos del juego, pero sobre todo como goleador y creador de juego".

Candidatos a mejor jugador de la temporada en la Bundesliga

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Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Jonathan Tah (Bayern Múnich)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Luka Vuskovic (Hamburgo)

Joshua Kimmich (Bayern Múnich)

Aleksandar Pavlovic (BayernMünich)

Angelo Stiller (Stuttgart)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Para votar por Luis Díaz, los interesados lo podrán hacer a través de la aplicación oficial de la Bundesliga.