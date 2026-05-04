Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Luis Díaz

Luis Díaz, candidato a mejor jugador de la temporada en la Bundesliga; así puede votar

Lucho, además, fue confirmado en el 11 ideal de la temporada 2025/2026 en la Bundesliga.
Daniel Zabala
Luis Díaz, nominado a mejor jugador de la Bundesliga
Luis Díaz, nominado a mejor jugador de la Bundesliga // AFP

El colombiano Luis Fernando Diaz sigue sumando reconocimiento debido a su gran temporada 2025/2026 con la camiseta de Bayern Múnich. Después de conquistar el título de la Bundesliga, la organización de la primera división de Alemania lo confirmó en el equipo ideal del año, pero además lo puso como candidato para ser elegido como el mejor jugador de la campaña.

Molestia total de Klopp: cuestionó al Liverpool por dejar ir a Luis Díaz

Lea también

Molestia total de Klopp: cuestionó al Liverpool por dejar ir a Luis Díaz

Lucho, junto a otros 10 futbolistas, entrará en consideración de los aficionados, quienes podrán emitir un voto por su favorito.

Adicionalmente, la Bundesliga tendrá en cuenta la opinión de los clubes y de algunos expertos, que también elegirán a sus favoritos.

Según se explicó, el voto de los aficionados tendrá un porcentaje del 40 %, mientras que el de los clubes llegará al 30 % y el de los expertos del 30 %.

Luis Díaz, protagonista en anuncio de última hora del Bayern Múnich

Lea también

Luis Díaz, protagonista en anuncio de última hora del Bayern Múnich

Lucho Díaz causó impresión

Al colombiano Luis Díaz se le destacó por la impresión que dejó en su primera temporada con el Bayern Múnich. Al colombiano lo exaltan por brillar en todos los aspectos del juego, pero principalmente como goleador y creador de juego.

"Dado el ataque sin precedentes del Bayern, parece lógico que el trío estelar del equipo bávaro forme parte del once ideal de la temporada. Díaz ha causado una gran impresión en el Bayern desde su llegada procedente del Liverpool en el verano de 2025. El jugador de 29 años destaca en prácticamente todos los aspectos del juego, pero sobre todo como goleador y creador de juego".

Candidatos a mejor jugador de la temporada en la Bundesliga

Bayern Múnich toma decisión con Lucho Díaz en Bundesliga antes de la semis de vuelta de Champions

Lea también

Bayern Múnich toma decisión con Lucho Díaz en Bundesliga antes de la semis de vuelta de Champions

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Jonathan Tah (Bayern Múnich)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Luka Vuskovic (Hamburgo)

Joshua Kimmich (Bayern Múnich)

Aleksandar Pavlovic (BayernMünich)

Angelo Stiller (Stuttgart)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Para votar por Luis Díaz, los interesados lo podrán hacer a través de la aplicación oficial de la Bundesliga.

En esta nota

Luis Díaz Bayern Munich Bundesliga Futbolistas colombianos en el exterior Selección Colombia Balón de Oro