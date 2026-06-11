Tras una espera larga para vivir la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, llegó el tan ansiado 11 de junio en el que arrancará la competencia más importante en el Estadio Banorte (Estadio Azteca) de la capital mexicana.

México y Sudáfrica se verán las caras en el primer partido del Mundial, pero, dejando un poco el fútbol a un lado, Shakira fue una de las grandes protagonistas en la inauguración en el Estadio Azteca. La colombiana, como ha sido la costumbre contagió a los seguidores del balompié.

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Shakira ya viene siendo una invitada habitual para deleitar con su ritmo, sus bailes, y su música que paraliza al mundo entero con millones de fanáticos que se contagian con la barranquillera. En una cita mundialista ya es característico tener a la colombiana como protagonista.

ASÍ FUE LA PRESENTACIÓN DE SHAKIRA EN LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL

Desde 2006 cuando Shakira hizo la canción oficial del Mundial, Hips Don’t Lie, la colombiana no ha dejado de ser protagonista en este tipo de citas mundialistas, tanto como una de las artistas que tiene el privilegio de encargarse de la canción, sino que también por tener un espacio en la inauguración.

Luego vino Waka Waka, La La La en 2010 y 2014, en 2018 y 2022 no participó y en el 2026 fue protagonista con Dai Dai que fue la canción que lanzó para el certamen mundialista. La letra de la canción invita a continuar con la repetición de la palabra “Vamos” en diferentes idiomas como el italiano, japonés, español, francés e inglés.

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La colombiana tuvo lugar en la inauguración después de que Maná, Danny Ocean, Belinda, J Balvín abrieran la jornada musical. Después, Shakira contagió con el Dai Dai. Su forma de bailar, junto un grupo de bailarines que estuvieron presentes al lado de ella.

Al principio, Shakira entró sola junto con el grupo de bailarines que la acompañaron. Después de las primeras líneas de la canción que lanzó para este evento orbital apareció Burna Boy, un artista nigeriano que también participó en la inauguración junto con la colombiana.

Shakira sigue dando de qué hablar con su presencia en los mundiales y con la fiesta que prende. Sus bailes, la euforia que genera en todo el mundo y el contagio que genera en las gradas de un escenario deportivo siguen latentes en las citas mundialistas.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.