[Video] J Balvin y Ryan Castro pusieron a bailar a CDMX en la inauguración del Mundial

La ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026 tuvo una destacada presencia colombiana este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, nombre que recibe para este torneo el histórico estadio Azteca.

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Uno de los momentos más llamativos del espectáculo fue la aparición de J Balvin y Ryan Castro, quienes hicieron parte del grupo de artistas invitados por la FIFA para darle apertura al campeonato más importante del fútbol mundial.

Los dos cantantes colombianos tuvieron un espacio relevante dentro de la programación artística y aparecieron en escena ante más de 80.000 espectadores que colmaron las tribunas del escenario deportivo más representativo de los mexicanos.

La presentación de Balvin y Ryan Castro llegó después de los espectáculos ofrecidos por Maná, Belinda y Danny Ocean, artistas que también integraron el cartel musical preparado para la inauguración.

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Video de J Balvin y Ryan Castro en la inauguración del Mundial

Sobre el césped del Estadio Ciudad de México, los intérpretes colombianos pusieron el ritmo urbano en una ceremonia que estuvo marcada por la diversidad cultural y la presencia de artistas de distintos países.

Su actuación sirvió además como antesala para uno de los momentos más esperados de la jornada: la salida al escenario de Shakira, encargada de interpretar 'Dai Dai', la canción oficial de la Copa del Mundo 2026.

La barranquillera fue la figura central del espectáculo inaugural y volvió a protagonizar un evento mundialista, ampliando así su estrecha relación con los torneos organizados por la FIFA.

Una vez concluida la ceremonia, el protagonismo pasó al fútbol. Posteriormente se realizó el acto protocolario previo al compromiso entre México y Sudáfrica, correspondiente al grupo A del Mundial, incluyendo la interpretación del himno mexicano por parte de Alejandro Fernández.

Shakira volverá a cantar en el Mundial, ¿cuándo?

La participación de Shakira en la Copa del Mundo no terminará en la inauguración. La cantante colombiana también está programada para presentarse en la ceremonia de clausura del torneo, el próximo 19 de julio, cuando compartirá escenario con Madonna y BTS antes de la gran final del Mundial 2026.