VIDEO - Maná y Danny Ocean rompieron con todo con su presentación en la inauguración del Mundial

El momento que todo el mundo esperaba finalmente llegó y se llevó a cabo la inauguración del Mundial 2026, el cual llega con varias sorpresas deportivas, pero también logísticas, empezando desde los shows que hicieron emocionar a todos los asistentes en el Estadio Azteca y los televidentes alrededor del mundo.

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Con la participación de Maná y Danny Ocean, la inauguración del Mundial 2026 logró unir generaciones, estilos musicales y nacionalidades en una misma celebración. El espectáculo sirvió como antesala perfecta para el comienzo de un torneo histórico que reunirá a 48 selecciones y que promete emociones durante más de un mes de competencia.

VIDEO: Presentación inaugural del Mundial

Maná, una de las bandas de rock en español más influyentes de todos los tiempos, fue recibida con una ovación por parte de los aficionados mexicanos. El grupo liderado por Fher Olvera aportó la esencia local al espectáculo y representó la trayectoria musical de México ante una audiencia global. Su participación fue uno de los momentos más emotivos de la noche, al tratarse de una agrupación que ha acompañado a varias generaciones de seguidores en toda Latinoamérica.

Por su parte, Danny Ocean aportó el toque urbano y contemporáneo a la ceremonia. El artista venezolano, reconocido internacionalmente por éxitos como “Me Rehúso”, formó parte del elenco seleccionado por la FIFA para interpretar temas incluidos en el álbum oficial del Mundial. Su presencia tuvo además un significado especial, ya que se convirtió en uno de los representantes más destacados de la música venezolana en un evento de alcance planetario.

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Otros artistas en la presentación del Mundial

El espectáculo también contó con las actuaciones de Shakira, Ryan Castro, J Balvin, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Tyla, conformando una de las ceremonias inaugurales más ambiciosas que se recuerden en una Copa del Mundo. La mezcla de artistas reflejó la diversidad cultural y musical que caracteriza a la región anfitriona.