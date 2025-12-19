El legado de Zlatan Ibrahimovic continúa vivo en el fútbol italiano. Vincent Ibrahimovic, hijo menor del histórico delantero sueco, firmó a sus 17 años su primer contrato profesional con el AC Milan, club donde su padre dejó una huella imborrable y en el que hoy también cumple funciones en la dirigencia.

La institución rossonera confirmó la noticia mediante un comunicado oficial, en el que destacó la incorporación del joven mediocampista a uno de sus proyectos de formación, reforzando así el vínculo de la familia Ibrahimovic con el club lombardo.

Vincent Ibrahimovic, nuevo jugador profesional del Milan

“Vincent Zlatan Seger Ibrahimovic ha firmado su primer contrato profesional. El centrocampista formará parte del equipo Milan Futuro, dedicado al progreso y desarrollo de jóvenes talentos”, informó el AC Milan. El Milan Futuro compite actualmente en la Serie D, la cuarta división del fútbol italiano y es una pieza clave en la estrategia del club para potenciar juveniles.

El paso de Vincent se da bajo la estructura que hoy supervisa, de manera indirecta, su padre Zlatan, quien tras retirarse en 2023 se desempeña como asesor senior de la directiva, trabajando junto a Gerry Cardinale y el fondo RedBird Capital.

Una saga que continúa en San Siro

Con esta firma, Vincent se suma a su hermano mayor, Maximilian Ibrahimovic, de 19 años, quien ya empieza a tener contacto con el primer equipo. Maximilian fue convocado recientemente para la semifinal de la Supercopa de Italia frente al Napoli, en la que el Milan cayó 2-0, un paso significativo en su proceso de crecimiento.

Ambos futbolistas realizaron su formación en las divisiones menores del club rossonero, fortaleciendo la idea de continuidad familiar en una institución que marcó la carrera de su padre. El Milan Futuro, que actualmente ocupa la cuarta posición de su grupo en la Serie D, es el escenario donde Vincent buscará consolidarse y dar el salto al fútbol de élite.

Un legado que trasciende generaciones

Zlatan Ibrahimovic dejó una marca profunda en el AC Milan durante sus dos etapas como jugador (2010-2012 y 2020-2023), en las que anotó 93 goles en 163 partidos oficiales. Hoy, ese legado empieza a proyectarse en la siguiente generación, con Vincent y Maximilian dando sus primeros pasos en el mismo club que convirtió a su padre en leyenda.

La firma de Vincent no solo representa un avance en su carrera, sino también la confirmación de que el apellido Ibrahimovic seguirá ligado al Milan, ahora desde el desarrollo de nuevos talentos que buscan escribir su propia historia en San Siro.