Sorpresa en Liga BetPlay: equipo anunció salida de dos jugadores a mitad del semestre

La Liga BetPlay 2026-I sigue dando de qué hablar con la necesidad de sellar los clasificados para los Play-Offs y de cara a las fases finales que serán esenciales para conocer al campeón del primer semestre. Aunque el torneo va por mitad de la tabla, hay todavía mucha tela por cortar con las ambiciones de cada institución.

Lea también Preocupación en el América: figura se perdería el resto de la liga

En medio de este semestre también ha habido salidas en las direcciones técnicas y de jugadores inesperados. De hecho, el último en salir del cargo de entrenador fue el paraguayo Gustavo Florentín de Jaguares de Córdoba. Florentín duró apenas un mes exacto con malos resultados que dieron pie para su despedida.

Gustavo Florentín había puesto su cargo a disposición de los directivos y horas después de eso, Jaguares anunció su salida por las redes sociales. Apuntaron que fue una renuncia por problemas personales del entrenador en Paraguay, algo que ya se había visto en sus anteriores clubes. Además de Gustavo, el equipo cordobés confirmó la salida de dos jugadores, uno de ellos, un referente del club.

MAURICIO CASTAÑO Y JHON ALTAMIRANDA SALEN DE JAGUARES EN PLENA LIGA BETPLAY

Horas después de haber informado la salida de Gustavo Florentín, el club anunció por medio de un comunicado que Mauricio Castaño, jugador que ha sumado más de 100 partidos con Jaguares y Jhon Altamiranda ya no son más futbolistas de la institución felina.

Mauricio Castaño tuvo un anterior paso por el equipo en 2021 hasta 2024. Luego se fue al Deportivo Pasto y en enero había regresado a la institución para esta Liga BetPlay. Duró apenas dos meses y se despidió sin mayores novedades acerca de su adiós. Jhon Altamiranda, canterano de Jaguares tuvo varios pasos en el club y desde comienzos del 2025 regresó a Córdoba.

Lea también James Rodríguez vive una pesadilla antes de Fecha FIFA con Selección Colombia: el dato que lo condena

En el comunicado, el club informó, “la Junta Directiva de Jaguares informa a medios, periodistas y al público en general que, de común acuerdo con los jugadores, Jhon Altamiranda y Mauricio Castaño fueron retirados de la plantilla”. Sin más información, ambos fueron desvinculados.

¿HUBO INDISCIPLINA EN JAGUARES EN PLENA LIGA BETPLAY?

No hay cómo decir si hubo casos de indisciplina que pudieron haber confirmado la salida de Mauricio Castaño y de Jhon Altamiranda, dos referentes de la institución y que han tenido pasos repetidos por Jaguares. Sin embargo, el hecho que haya sido tan repentino y en medio del primer semestre podría responder a eso.

La noticia aparece en medio de la confirmación de la salida de Gustavo Florentín y descrestó bastante, dado que era completamente inesperado que se presentara el adiós de estos dos jugadores, especialmente cuando han sido constantemente titulares con Jaguares en esta Liga BetPlay.

Habrá que esperar otras noticias acerca de la salida de estos dos futbolistas para dar con la razón de por qué se dieron estas desvinculaciones completamente sorpresivas. Jaguares no dio más detalles y quedará la incógnita.

MAURICIO CASTAÑO Y JHON ALTAMIRANDA FUERON TITULARES VS MEDELLÍN EN LIGA BETPLAY

En el anterior partido que dio pie para la salida de Gustavo Florentín y de estos dos jugadores, curiosamente, Mauricio Castaño y Jhon Altamiranda fueron titulares en este compromiso contra el Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Jaraguay.

Lea también Independiente Medellín anunció un regreso previo a la Copa Libertadores

Mauricio Castaño disputó los 90 minutos en la derrota frente al Medellín en la Fecha 11 de la Liga BetPlay, mientras que Jhon Altamiranda se fue amonestado y fue sustituido sobre los 81 minutos. De un día para otro se dio el revolcón en Jaguares que se quedó sin técnico y sin dos referentes.