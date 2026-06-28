[Video] Bailando, así celebró Lumumba la clasificación de RD Congo a 16avos. del Mundial

La clasificación de la República Democrática del Congo a los 16avos. de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó una de las imágenes más llamativas fuera de la cancha. Michel Kuka Mboladinga, conocido popularmente como Lumumba, celebró con un baile que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

El icónico aficionado congoleño siguió la victoria 3-1 sobre Uzbekistán desde un bar en México, ya que no pudo viajar a Estados Unidos para acompañar a su selección en el cierre de la fase de grupos después de que las autoridades le negaran la visa.

Una vez el árbitro decretó el final del compromiso y se confirmó la clasificación de los 'Leopardos', Lumumba dejó a un lado la solemnidad que suele caracterizarlo en los estadios y sorprendió con una alegre coreografía que fue registrada en video por quienes compartían con él el momento.

Las imágenes no tardaron en recorrer las redes sociales. Miles de aficionados destacaron que el congoleño "sacó los prohibidos" y elogiaron sus pasos de baile, convirtiéndolo nuevamente en uno de los personajes más comentados alrededor del Mundial.

Video de Lumumba bailando por la clasificación de Congo

La historia de Lumumba ha estado marcada por varios obstáculos durante el torneo. No pudo asistir al debut de su selección frente a Portugal porque permanecía en cuarentena debido al brote de ébola que afectó a su país.

Para el segundo compromiso, frente a Colombia en Guadalajara, sí logró estar presente y volvió a llamar la atención con la particular representación de Patrice Lumumba, héroe de la independencia de la República Democrática del Congo, personaje al que homenajea permaneciendo inmóvil durante los partidos.

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Sin embargo, en la tercera jornada tampoco pudo acompañar a su selección desde las tribunas debido a la negativa de su visa para ingresar a Estados Unidos, por lo que optó por seguir el encuentro desde territorio mexicano.

Congo vs Inglaterra en 16avos. de final del Mundial

Su ausencia también se repetirá en los 16avos. de final. República Democrática del Congo enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles en Atlanta, compromiso al que Lumumba tampoco podrá asistir por las mismas restricciones migratorias.

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Michel Kuka Mboladinga se hizo reconocido internacionalmente durante la Copa Africana de Naciones gracias a su particular homenaje a Patrice Lumumba. Con un traje de vivos colores y una pose inspirada en la estatua del histórico líder congoleño, se convirtió en un símbolo para los aficionados de su país, quienes aseguran que su presencia representa un mensaje de paz y esperanza para toda la nación.