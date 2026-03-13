[Video] Carlos Alcaraz y la graciosa celebración que es viral en Indian Wells

Carlos Alcaraz superó este jueves al británico Cameron Norrie y se clasificó para su quinta semifinal consecutiva en el Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos), en la que se medirá al ruso Daniil Medvedev.

El español, número uno del mundo, derrotó a Norrie (n.29) por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 33 minutos, extendiendo así su invicto en 2026 con un balance de 16-0 y con dos títulos bajo el brazo: el Abierto de Australia y el 500 de Doha.

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La graciosa celebración de Carlos Alcaraz en Indian Wells

La celebración del español en Indian Wells se ha convertido en uno de los momentos más curiosos y comentados del torneo. Tras uno de sus triunfos, el tenista español sorprendió al público al usar un disfraz de abeja y comenzar a bailar frente a las tribunas, mientras varios aficionados, también vestidos con el mismo atuendo, lo acompañaban desde las graderías en una escena que desató risas y aplausos en el desierto californiano.

La divertida escena tiene su origen en un episodio ocurrido en 2024 durante un partido frente a Alexander Zverev. En aquel encuentro, una inesperada invasión de abejas obligó a detener el juego en la cancha central, incluso, una de ellas llegó a picar a Alcaraz.

Pese al incidente, el español regresó al partido y terminó imponiéndose al alemán, lo que llevó a muchos aficionados a bromear con que aquella picadura le había traído buena suerte. Desde entonces, la “abeja de la suerte” se transformó en un símbolo entre el jugador y sus seguidores en Indian Wells.

Fecha y rival de Carlos Alcaraz en las semifinales de Indian Wells 2026

Alcaraz disputará este sábado su semifinal frente al ruso Daniil Medvedev (n.11), que eliminó al vigente campeón, el británico Jack Draper, por 6-1 y 7-5. Alcaraz y Medvedev se han enfrentado ocho veces, con un balance de 6-2 favorable al murciano.

De hecho, el ruso fue el rival de Alcaraz en la final de Indian Wells de 2024, la segunda conquistada por el tenista español en el desierto californiano.

La otra semifinal la disputarán el italiano Jannik Sinner (n.2) y el alemán Alexander Zverev (n.4).