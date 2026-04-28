[Video] Colombiano ex San Lorenzo, fue amenazado y pide ayuda: “Nos están echando a la calle”

El futbolista colombiano Diego Perea atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal y profesional, luego de que se conociera un video en el que, junto a su esposa, expone la compleja situación económica que enfrenta actualmente en Argentina.

Perea, de 23 años y con pasado en clubes como San Lorenzo, reveló que en este momento no tiene equipo y tampoco ha logrado encontrar una alternativa laboral, pese a los intentos que ha realizado para salir adelante.

En el video, que rápidamente se difundió en redes sociales, el jugador aparece acompañado de su pareja, una ciudadana argentina, quien también relató las dificultades que han tenido para estabilizarse económicamente en el país.

Incluso, la mujer contó que intentaron conseguir ingresos a través de plataformas de transporte como Uber, pero fueron víctimas de una estafa relacionada con la compra del vehículo que pretendían utilizar para trabajar.

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La situación se torna aún más delicada si se tiene en cuenta que la pareja tiene un hijo de aproximadamente tres años, lo que ha incrementado la preocupación por garantizar condiciones básicas como vivienda y alimentación.

“Me da un poco de vergüenza hacer este tipo de videos y mostrarme así, pero es la única salida que encontramos: estamos pasando un momento económico muy difícil. Tengo muchas deudas y prácticamente nos están echando a la calle”, expresó Perea en el mensaje.

El futbolista también fue crítico con algunos representantes con los que ha trabajado a lo largo de su carrera, a quienes señaló de haber perjudicado su presente deportivo. “Yo estuve muy bien en San Lorenzo, pero hubo representantes que se aprovecharon de mi carrera. Por una comisión, me dejaron tirado; no les importó nada”, aseguró.

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Asimismo, dejó claro que no busca recibir ayudas sin esfuerzo, sino oportunidades para salir adelante junto a su familia. “No queremos nada regalado, solo una ayuda para mi señora y para mí”, afirmó.

Trayectoria de Diego Perea

Cabe recordar que el jugador, nacido en Medellín, ha pasado por Cúcuta Deportivo, Almirante Brown y Real Tomayapo, pero hoy enfrenta una realidad compleja que evidencia las dificultades que pueden atravesar algunos futbolistas fuera del radar mediático.