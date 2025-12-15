Mane Díaz lo volvió a hacer: la tremenda fiesta en la que fue protagonista

Sin duda alguna, Luis Manuel ‘Mane’ Díaz tomó mucha fuerza en el mundo, no solo por ser el padre del colombiano referente del Liverpool y ahora del Bayern Múnich, sino por el personaje que ha sido durante los últimos años. Vale la pena destacar que el Mane fue secuestrado en 2023 y cuando salió, hasta se hizo viral por un video de TikTok bailando con la canción de ‘El Secuestro’ del ‘Mono' Zabaleta.

A partir de ese momento se dio a conocer y no solo en Colombia, pues, mucha gente se unió con Luis Díaz en el Liverpool. A su vez, Mane estuvo en Inglaterra y se convirtió en un ícono. Las personas se lo encontraban en la calle y le pedían foto.

Bajo este panorama, Mane Díaz se ha tomado las cosas con calma y con alegría, más que verlas de una forma negativa. El baile y su voz volvieron a hacer de las suyas en un evento en Cali que no permitió que viajara a Múnich para acompañar a ‘Lucho’ que no vio acción en la fecha frente al Mainz.

LA TREMENDA FIESTA DEL MANE COMO PROTAGONISTA

En la fecha pasada de la Bundesliga, Luis Díaz recibió una tarjeta amarilla frente al Stuttgart. Con esa amonestación, acumuló cartulinas que lo sacaron contra el Mainz. Su ausencia se hizo notar, especialmente con un empate a dos tantos que no estaba en los planes del líder contra uno de los coleros. ‘Lucho’ tuvo un mini descanso y se preveía que su padre podría acompañarlo en esas ‘vacaciones’.

Mane Díaz se quedó y se viralizó un video en el que aparece bailando y cantando en un evento que se celebró en Cali, Valle del Cauca. El guajiro fue la figura y se robó toda la noche como el protagonista de una fiesta inolvidable con toda la esencia del papá de Luis Fernando.









La magia de Luis Díaz en el campo de juego no se discute, ni tampoco la de Luis Manuel Díaz como el ‘Showman’ como lo han apodado. Se volvió a robar un espectáculo con sus pasos de baile y con su canto.

No solo se lo gozó, sino que el Mane contagió a quienes estaban en la fiesta que respondieron con bailes. Volvió a dejar huella en el escenario. ‘Lucho’, por su parte, jugará el último partido del 2025 frente al Heidenheim en la Bundesliga el domingo 21 de diciembre.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE ROBA EL ESPECTÁCULO

Esta es una de las nuevas fiestas que tuvo como estrella al Mane Díaz, pero no es la única. En el pasado, el video que se hizo viral bailando la canción del secuestro fue el punto de partida. Justamente, con el ‘Mono’ Zabaleta cantó en tarima en Riohacha.

Acompañando a su hijo en el amistoso entre la Selección Colombia y España, el Mane Díaz aprovechó la antesala del juego para bailar en las instalaciones del estadio, otro video que se hizo viral y que sigue demostrando el personaje que ha sido durante los últimos años.