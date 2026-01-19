[Video] Senegal y Marruecos pelearon por una toalla; insólita escena en Copa Africana

Un polémico incidente con una "toalla azul" protagonizó momentos surrealistas en la Copa Africana de Naciones (CAN), situaciones presentadas durante los duelos clave de Marruecos ante Nigeria y en la final ante Senegal, avivando, entre otras, supersticiones en el fútbol continental.

En la semifinal del 15 de enero en el estadio Moulay Abdellah de Rabat, en la que Marruecos venció 2-1 a Nigeria bajo una lluvia intensa, unos recogepelotas retiraron una toalla azul del portero nigeriano Stanley Nwabili cerca del arco, supuestamente sospechando de magia, práctica común en torneos africanos, lo que generó revuelo en redes sociales, aunque esto no evitó la derrota de Nigeria en penaltis.

[Video] Insólito momento con una toalla en la Copa Africana de Naciones

El clímax de esta competencia llegó en la final del 18 de enero en el mismo estadio de Rabat, donde Senegal se impuso en la prórroga por 1-0 a Marruecos. Antes de un penalti decisivo, el defensa marroquí Achraf Hakimi y recogepelotas compatriotas persiguieron otra vez la toalla azul del meta senegalés Edouard Mendy.

El jugador marroquí y los recogepelotas provocaron una cómica persecución y leves forcejeos con un jugador rival que recolocó la famosa toalla varias veces, sin intervención arbitral.

Se han viralizado videos que muestran a un jugador senegalés intentando impedir que recogepelotas marroquíes se llevaran la toalla del portero de su equipo, hasta el punto de que cayó al suelo entre los jóvenes marroquíes, quienes se le echaron encima tratando de arrebatársela.

Motivos no mágicos en la Copa Africana de Naciones

Además de interpretar el comportamiento de los marroquíes como motivado por la creencia de que la toalla contenía amuletos mágicos destinados a influir en el resultado, algunos usuarios de redes sociales sostienen que el portero había escrito en ella la dirección donde los jugadores lanzarían los penaltis, mientras que otros asumían que la idea era quitarle ese elemento para que no se pudiera secar los guantes ante la lluvia que caía durante el partido.

Yehvann Diouf, uno de los porteros de Senegal, respondió a una pregunta de la prensa después del partido del domingo para aclarar que se trata de toallas para secarse, sin que haya más secretos.

Añadió que se sorprendió cuando vio a los marroquíes intentando llevársela. "Ya habíamos visto con Nigeria que cada vez que se colocaban toallas, por lo general los encargados del estadio pasaban después para recogerlas... Para mí, solo eran toallas, nada más, para secar los guantes, la cara. Tal vez haya un poco de folclore alrededor de esas toallas, pero para mí era algo absurdo", precisó.