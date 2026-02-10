¡Susto para Antonelli! Así fue el accidente de tránsito del piloto de F1

El italiano Kimi Antonelli, piloto de la escudería Mercedes, sufrió en San Marino un accidente del que salió ileso y que no implicó otros vehículos.

George Russell y Kimi Antonelli son los pilotos principales de Mercedes: ¿se pierde los test por el accidente?

Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes-AMG, considera que el año 2026 será "un momento decisivo" tanto para el equipo como para la Fórmula 1, tras las nuevas regulaciones que entrarán en vigor durante este año.

George Russell y Kimi Antonelli serán los encargados de pilotar estos monoplazas tras un gran 2025 para el equipo en el que Russell logró un cuarto puesto en el Mundial mientras que Antonelli mostró un gran desparpajo como novato además de Fred Vesti que será el tercer piloto del equipo.

"George se ha convertido en uno de los pilotos más completos y fiables del deporte, un referente en velocidad, inteligencia y liderazgo. Kimi aporta talento y audacia, junto con un afán de aprendizaje que acelera su crecimiento" subrayó el CEO del equipo Mercedes-AMG.

Bahréin recoge lo que se podría llamar como los verdaderos test de pretemporada. Primero con tres jornadas que van del 11 al 13 de febrero, y finalmente con otros tres días del 18 al 20 del mismo mes, el primer Gran Premio de la temporada, el de Australia, será el próximo 8 de marzo.

Antonelli chocó contra la barrera de seguridad de la carretera: susto para el piloto de F1

El coche del joven piloto, de 19 años, compañero del inglés George Russell en la escudería alemana, chocó contra la barrera de seguridad de la carretera, aunque se desconoce aún si era él el que iba al volante, según reportaron este martes los medios locales.

Las autoridades italianas investigan lo sucedido desde la madrugada del domingo, aunque no hay heridos ni un segundo coche implicado.

El vehículo en cuestión es el Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ 'Motorsport Collectors Edition' que la escudería le otorgó hace apenas unos días.

Antonelli podrá, por tanto, participar en los próximos test de Bahréin que se realizarán del miércoles 11 al viernes 13 de febrero en el circuito de Sakhir.