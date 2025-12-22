Alcaraz anunció partido de exhibición en país sudamericano; fecha , sede y rival

El número uno del tenis, el español Carlos Alcaraz, y la promesa brasileña João Fonseca se enfrentarán en diciembre del próximo año en un nuevo juego de exhibición, esta vez en Sao Paulo, anunciaron este lunes los organizadores.

El pasado 8 de diciembre, Alcaraz y Fonseca se midieron por primera vez en otro compromiso de exhibición en Estados Unidos, en el LoanDepot Park, en Miami, con victoria 5-7, 6-2 y 10-8 del europeo.

Carlos Alcaraz coordinó partido amistoso con promesa sudamericana

"Revancha en Sao Paulo (...). ¡Va a ser un placer recibirte en Brasil, Carlitos!", publicó en Instagram Fonseca, de 19 años, que escaló en 2025 del 145º al 24º puesto del ranking mundial de la ATP.

Bautizada como Sao Paulo Super Match, la cita será el 12 de diciembre de 2026 en el Allianz Parque, casa del club de fútbol Palmeiras.

Alcaraz y sus números en 2025; en la élite del tenis

El español, de 22 años, se ha repartido todos los torneos de Grand Slam de 2024 y 2025 con Jannik Sinner: cuatro para cada uno. Este año, el español conquistó Roland Garros y US Open, mientras que el italiano se hizo acreedor del Australian Open y del trofeo de Wimbledon.

Carlos Alcaraz volvió a firmar un año de alto nivel en el circuito durante 2025, sumando títulos importantes que reafirmaron su condición de referente del tenis mundial, pues a parte de los dos Grand Slam mencionados anteriormente, logró ganar los Masters 1000 de Montecarlo, Roma y Cincinnati.

Su capacidad para adaptarse a diferentes superficies y contextos de juego le permitió imponerse ante rivales de primer orden y sostenerse en la parte más alta del ranking, esto, pese a perder la final del ATP Finals 2025 ante Sinner.