Alcaraz es semifinalista del Indian Wells y se encamina al triplete de 2026

Avanza de buena manera el Indian Wells en donde uno de los principales protagonistas es el tenista español, Carlos Alcaraz, dio un paso más hacia el título tras vencer con autoridad al británico Cameron Norrie en los cuartos de final del torneo.

El número uno del mundo sigue revalidando su buen momento en el mundo del tenis y junto con ello se avecina también el anhelado triplete que podría conseguir en tan solo tres meses de haber iniciado con el calendario profesional de este prestigioso deporte.

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Carlos Alcaraz dice presente en las semis del Indian Wells

El número uno del mundo se impuso por 6-3 y 6-4 en poco más de una hora y media de juego, asegurando su presencia en las semifinales del prestigioso Masters 1000 disputado en el desierto de California.

Norrie, actualmente dentro del Top 30 del ranking ATP, volvió a demostrar que es un rival incómodo para el español, pero Alcaraz supo imponer su potencia desde el fondo de la cancha y su agresividad en los momentos clave para quedarse con el triunfo.

El primer set fue relativamente equilibrado durante los primeros juegos, hasta que Alcaraz encontró el momento para romper el saque del británico en el quinto game. Ese quiebre resultó decisivo para el desarrollo del parcial, ya que el español sostuvo su ventaja con un tenis sólido y terminó cerrando la manga por 6-3.

En el segundo set Norrie reaccionó y logró quebrar el servicio de su rival en el inicio, lo que parecía darle una oportunidad para extender el partido. El británico intentó resistir hasta el final e incluso salvó varios puntos de partido cuando el marcador estaba 5-3 en favor del español. Aun así, Alcaraz mantuvo la calma y terminó cerrando el encuentro por 6-4, confirmando una victoria que reflejó su superioridad en los momentos decisivos del duelo.

¿Cuándo jugará Alcaraz las semifinales del Indian Wells?

Tras superar a Norrie, el español avanzó a semifinales donde se medirá a un viejo conocido como lo es Daniil Medvedev, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos del torneo.

El enfrentamiento que se llevará a acabo el sábado 14 de marzo definirá a uno de los finalistas del primer Masters 1000 del año y pondrá a prueba el gran momento que atraviesa el joven tenista español.