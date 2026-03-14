Nicolás Echavarría no repunta en el The Players Championship - resumen 13 de marzo

El sueco Ludvig Åberg se convirtió en el nuevo líder del The Players Championship tras disputarse la segunda jornada del certamen, que se juega en el TPC Sawgrass.

Åberg firmó una espectacular tarjeta de 63 golpes, nueve bajo par, que le permitió llegar a un acumulado de -12, resultado que lo ubica en lo más alto de la clasificación.

En su recorrido del viernes, el sueco registró dos eagles y seis birdies, con apenas un bogey, mejorando ampliamente la ronda inicial del jueves, en la que había firmado 69 impactos.

En el segundo lugar aparece el estadounidense Xander Schauffele con -10, luego de completar una jornada de siete bajo par gracias a ocho birdies y un bogey.

El tercer puesto de la clasificación es para Cameron Young, quien suma -9 tras una ronda de cinco bajo par en la que registró seis birdies y un bogey.

¿Cómo va Nicolás Echavarría en The Players?

En cuanto a la participación latinoamericana, el colombiano Nicolás Echavarría se mantiene como el mejor representante de la región, aunque todavía lejos de los primeros lugares del tablero.

Echavarría firmó este viernes una tarjeta de 71 golpes, uno bajo par, resultado meritorio teniendo en cuenta que la jornada comenzó con un doble bogey en el primer hoyo.

A pesar de ese inicio complicado, el antioqueño logró recomponerse durante el recorrido con cuatro birdies y un bogey, lo que le permitió cerrar la jornada con un rendimiento positivo.

El colombiano, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, intentará mejorar su posición este sábado cuando se dispute una nueva ronda del torneo, que comenzó el jueves y se extenderá hasta el domingo en Florida.