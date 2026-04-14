Alcaraz fue de frente contra Sinner tras dejar de ser el número 1 del ranking ATP

El Masters 1000 de Montecarlo 2026 terminó de manera exitosa y ofreció una final de altísimo nivel entre los dos mejores tenistas del mundo en la actualidad, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, confirmando una rivalidad que ya se perfila como una de las más históricas tras épocas doradas como las de Djokovic y Nadal.

El duelo duelo final fue intenso y muy parejo, pero en donde al final fue el italiano quien se impuso en sets corridos por 7-6(5) y 6-3, conquistando el título y arrebatándole además el número uno del mundo al español, quien le dejó un recado para las futuras competencias.

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Alcaraz no se guardó nada contra Sinner tras perder el liderato del ranking ATP

Alcaraz arrancó con agresividad, buscando defender el título que ya había obtenido y la cima del ranking ATP, logrando un quiebre temprano que parecía encaminarlo en el primer set. Sin embargo, Sinner reaccionó rápidamente, recuperó el servicio y llevó el parcial a un tie-break, donde demostró mayor solidez en los puntos decisivos. El desempate fue clave, ya que el italiano lo ganó 7-5, aprovechando algunos errores del murciano en momentos de presión.

En el segundo set se vieron situaciones similares, en donde Alcaraz volvió a adelantarse y mostró destellos de su mejor tenis, pero nuevamente Sinner respondió con autoridad, pasando de estar en desventaja a dominar el set, cerrando el partido con un 6-3 tras poco más de dos horas de juego.

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Este fue el enfrentamiento 17 en una historia de rivalidad marcada por la alternancia y la exigencia constante. En esta ocasión, Sinner fue más efectivo en los momentos clave, una diferencia que el propio Alcaraz reconoció tras el partido, pero en donde también aprovechó para agradecerle a su propio rival por motivarlo a mejorar más en cada competencia y aclarar que como tal una rivalidad no existe a pesar de la cantidad de títulos que se han arrebatado.

"La verdad es que Jannik y yo tenemos una muy buena relación. Obviamente no es personal, personal, no vamos a cenar, no vamos a comer juntos, pero yo creo que la relación que tenemos fuera de pista es muy buena. Yo mismo intento superarme cada día y por eso es muy bonito tenerlo a él como punto de referencia y que vaya consiguiendo todo lo que está consiguiendo. Cuando nos enfrentamos él y yo no hay un favorito, da igual si jugamos en hierba, en rápida o en tierra".

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Así quedó el Ranking ATP tras la derrota de Alcaraz ante Sinner en el Masters de Montecarlo