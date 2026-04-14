VIDEO: Yoshan Valois marcó golazo en un clásico argentino

Este lunes 13 de abril, por la jornada número 14 de la liga de Argentina, se llevó a cabo una nueva edición del clásico del sur, que disputan Banfield y Lanús. El equipo granate ofició de local.



El compromiso terminó por la mínima diferencia a favor de Lanús. El único tanto del compromiso lo marcó el centro delantero colombiano Yoshan Stiven Valois Murillo, quien apenas tiene 21 años.

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Gol de cabeza

Lanús venía atacando por la banda derecha. El cafetero, que tiene pasado en Deportivo Pasto, se estaba acomodando dentro del área y cuando el centro partió, estaba listo. Se elevó, remató de cabeza y la pelota se fue al fondo de la red.



Como era de esperarse, todos los hinchas de Lanús reaccionaron con profunda alegría al tanto del delantero colombiano, que estuvo en su momento en el radar de Atlético Nacional de Medellín.

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El video

El video del gol, cabe mencionar, se terminó haciendo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter. Fue un tremendo tanto el de Valois.



La prensa argentina hizo referencia al duelo y al resultado final. “En un clásico polémico, Lanús se quedó con un agónico triunfo sobre Banfield por el Torneo Apertura”, tituló, por ejemplo, TyC Sports.

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La prensa

Los clásicos en el fútbol profesional argentino suelen ser cerrados de inicio a fin y nunca faltan las polémicas. En el país en cuestión se entrega todo por cada pelota, pues las infracciones son muy comunes.



“Lanús esperó su momento y de manera agónica derrotó 1-0 a Banfield, quedándose con el Clásico del Sur que tuvo lugar en el marco del duelo interzonal por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026”, agregó el sitio.



“El duelo en el estadio Néstor Díaz Pérez-Ciudad de Lanús se definió en sus instantes finales y fue el cabezazo de Yoshan Valois a falta de tres minutos para el final lo que le dio la victoria al Granate, encuentro marcado por el milimétrico y polémico offside sancionado en el cierre de la etapa inicial para anular el gol de Mauro Méndez para el Taladro”, terminó, entre otras cosas más.





