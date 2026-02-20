Alcaraz imparable: finalista del Abierto de Doha y espera rival

Falta poco para que termine una edición más del ATP 500 de Doha 2026 y uno de los principales protagonistas vuelve a ser el número uno del ranking ATP, ya que dejó en el camino de las semifinales a Andrey Rublev y se instauró en el último partido de la competencia.

Este sin duda alguna fue uno de los encuentros más esperados del día en el circuito masculino en el Abierto de Doha. El número uno del mundo, Alcaraz, llegaba con un impresionante récord invicto en 2026 y con la ambición de conquistar su primer título en el torneo qatarí, lo cual ahora está cada vez más cerca de conseguir.

Alcaraz alcanza una nueva final ATP y se prepara para un nuevo título

Rublev, llegaba a este compromiso frente al mejor tenista del mundo como campeón defensor en Doha y buscaba seguir su camino hacia una nueva final tras imponerse en rondas anteriores sin ceder sets.

Desde el inicio de la semifinal, Alcaraz impuso su ritmo con intensidad y el primer set fue un auténtico choque de titanes, con ambos tenistas sosteniendo sus servicios y buscando oportunidades en cada intercambio. El resultado fue un emocionante tie-break que finalmente cayó del lado del español con un marcador de 7-6 (7-3), dejando claro que la batalla sería una prueba de nervios y resistencia.

La victoria parcial en el primer set fue clave para Alcaraz, quien ha dominado históricamente el enfrentamiento directo con Rublev (con un récord favorable 4-1), especialmente en pistas duras, donde su juego agresivo y habilidades defensivas generan ventajas tácticas.

Finalmente Alcaraz remató la serie con un contundente 6-4 que le permitió llevarse la victoria dos sets a cero, evitando complicaciones y exceso de fatiga para lo que será el último partido de la competencia en donde todavía espera rival.

¿Cuándo será la final del Abierto de Doha?

La gran final de la competencia disputada en Catar se llevará a cabo el sábado 21 de febrero y Alcaraz se medirá al ganador de la llave entre Arthur Fils y Jakub Menšík.