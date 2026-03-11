Alcaraz le mete presión a Djokovic en el Indian Wells y clasifica a octavos

El exnúmero uno del mundo necesitó tres sets para imponerse por 6-4, 1-6 y 6-4, en un duelo intenso que se disputó en el Stadium 1 del complejo californiano, pero que dejó en evidencia la predominancia del serbio que quiere volver a triunfar en una era que está comandada por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Ahora, justamente es el tenista español quien protagonizó una intensa remontada para vencer al francés Arthur Rinderknech en la tercera ronda del BNP Paribas Open, uno de los torneos más importantes del circuito ATP. El número uno del mundo tuvo que esforzarse más de lo esperado para imponerse en tres sets y avanzar a los octavos de final del certamen.

Carlos Alcaraz dice presente en los octavos de final del Indian Wells

El partido, disputado en el desierto de California, comenzó con sorpresa. Rinderknech logró incomodar a Carlos Alcaraz durante gran parte del primer set, llevando la manga hasta el tie-break. En ese desempate, el francés mantuvo la calma y terminó imponiéndose para quedarse con el parcial inicial, dejando claro que no sería un rival sencillo.

El español reaccionó mostrando su jerarquía y capacidad competitiva. Con mayor agresividad en las devoluciones y mayor consistencia en los intercambios largos, logró recuperar el break rápidamente y cambió la dinámica del encuentro.

Alcaraz terminó ganando el segundo set por 6-3, resultado que le devolvió la confianza y equilibró el duelo. Con el marcador igualado, el tercer set mostró a un jugador español mucho más sólido, mientras que Rinderknech empezó a sentir el desgaste físico tras un intenso comienzo.

En el parcial definitivo, Alcaraz impuso su velocidad y precisión desde el fondo de la pista. Con varios golpes ganadores y un mejor manejo de los puntos importantes, el español logró dos quiebres de servicio que resultaron determinantes para cerrar el partido con un 6-2 final. De esta manera, completó la remontada con parciales de 6-7(6), 6-3 y 6-2.

¿Cuándo jugará Carlos Alcaraz los octavos de final del Indian Wells?

La victoria no solo le permitió avanzar a la siguiente ronda, sino también mantener su impresionante inicio de temporada. Con este triunfo, Alcaraz extendió su racha perfecta en 2026 y reafirmó su condición de uno de los grandes favoritos para quedarse con el título en Indian Wells.

En la próxima ronda, la cual se jugará el miércoles 11 de marzo, Alcaraz se medirá ante el noruego Casper Ruud, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos del torneo y que podría acercar al español un paso más hacia un nuevo título en el prestigioso Masters 1000 de Indian Wells. ⚾🎾