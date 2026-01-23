Alcaraz vuelve a triunfar en el Australian Open: avanzó a cuarta ronda

Avanzan las rondas en el Australian Open y los cupos se van volviendo cada vez más limitados, en donde ya se llegó hasta la cuarta ronda en la cual el tenista español y actual número uno del mundo ya tiene su cupo asegurado en busca de un nuevo Grand Slam en su carrera profesional.

Una actuación dominante por parte de Carlos Alcaraz, selló su pase a la cuarta ronda, o los "octavos de final", del Australian Open 2026 tras derrotar al francés Corentin Moutet, quien en ocasiones del partido le llegó a complicar las cosas, pero esto no pudo evitar la clasificación del español.

Así fue la clasificación de Alcaraz en el Australian Open

Con unos contundentes marcadores de 6-2, 6-4 y 6-1 en la tercera ronda del primer Grand Slam de la temporada, Carlos Alcaraz hizo respetar su casilla en la cima del ranking ATP demostrando un claro juego de tenis agresivo y creativo en la icónica Rod Laver Arena de Melbourne.

Alcaraz impuso su ritmo desde el primer set con una combinación letal de potencia e intercambios largos con golpes de derecha y revés. Moutet, intentó romper el ritmo de Alcaraz con jugadas poco convencionales , pero el número uno del mundo se mantuvo firme. El francés logró hacer el partido más competitivo en el segundo set, llegando incluso a tomar ventaja en varios juegos, pero Alcaraz respondió con madurez, ganando siete juegos consecutivos desde el 4-3 para cerrar ese parcial.

Finalmente el resultado se terminó inclinando por el lado del español, una victoria que fue significativa por otros motivos. Este triunfo marcó la 87ª victoria de Alcaraz en sus primeros 100 partidos de Grand Slam, igualando el récord histórico del legendario sueco Björn Borg. Esa cifra no solo subraya la consistencia del joven español, sino también su potencial para entrar en la historia del tenis como uno de los grandes de todos los tiempos.

"No fue fácil. Para ser sincero, cuando juegas contra alguien como Corentin no sabes qué va a pasar a continuación. Así que es muy difícil, ya sabes, afrontar el partido. Pero me lo pasé bien en la cancha. Creo que ambos hicimos grandes golpes, grandes puntos".

Próximo partido de Carlos Alcaraz en el Australian Open 2026

Con este resultado, Alcaraz avanza con confianza a la cuarta ronda que se disputará el sábado 24 de enero, donde enfrentará al estadounidense Tommy Paul, el número 19 del mundo, en busca de mantenerse en la pelea por su primer título del Australian Open y completar un Grand Slam de carrera, algo que ha sido uno de sus grandes objetivos.



