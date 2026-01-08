Alerta para LeBron James; a un partido de perderse importante reconocimiento

Tras perderse el partido del pasado miércoles en el campo de los San Antonio Spurs, LeBron James regresó a Los Ángeles junto al resto de sus compañeros para preparar el duelo del viernes contra los Milwaukee Bucks, a un solo partido de quedar inelegible para los premios de fin de año de la NBA por primera vez en 21 temporadas.

LeBron, de 41 años, ha estado de baja en 17 partidos en lo que va de la temporada regular y, de perderse otro encuentro, ya no cumplirá con la regla de la NBA que obliga a los jugadores a disputar al menos 65 de los 82 compromisos del curso para poder optar a los premios de fin de año.

¿Cuál es la lesión que ha dejado a LeBron James ausente en varios partidos?

El cuádruple campeón NBA se perdió la cita con los Spurs al arrastrar problemas de ciática, los mismos que le impidieron jugar los primeros catorce partidos del curso.

El líder de los Lakers ha sido elegido en un equipo 'All-NBA', que reúne a los mejores jugadores de cada temporada, en los últimos 21 cursos. Por otro lado, la presente campaña es la número 23 de su legendaria carrera, un récord absoluto en la mejor liga de baloncesto del mundo.

LeBron James deberá tener presencia en todo lo que resta de la temporada

Pese a los problemas físicos, cuando LeBron ha saltado a la pista ha lucido un gran nivel y promedia este año 21.7 puntos, 5.4 rebotes y 6.8 asistencias por partido, una buena estadística que podría no ser premiada por la NBA ante la numerosa cantidad de juegos que necesita hacer presencia LeBron hasta el cierre de la temporada regular.

Cabe mencionar que Los Ángeles Lakers se ubican de momento en la cuarta posición de la Conferencia Oeste de la NBA, registrando un récord positivo de 23 victorias y 12 derrotas, aunque lejos del líder Oklahoma City Thunder, que tiene 31 partidos ganados y ha sufrido solo 7 derrotas.