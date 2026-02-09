“Amenazaron a mi familia”: Colombia denuncia a Marruecos tras la Copa Davis

En el marco de la Copa Davis y una de las series que daba acceso al Grupo Mundial I del torneo de tenis que enfrenta a naciones de todo el planeta, Colombia enfrentó a Marruecos en condición de visitante y el equipo ‘tricolor’ se impuso por 3-1 en una contienda que terminó con altísima tensión.

Y es que, en el cuarto partido de la serie donde Nicolás Mejía enfrentaba partido de sencillos frente al marroquí Reda Bennani, se vivió un ambiente pesado con el público local y el jugador colombiano, que terminó ganando el compromiso con parciales de 6-1, 4-6 y 6-1.

Grave denuncia de Nicolás Mejía en Copa Davis: “amenazaron de muerte a mi familia”

El tenista bogotano de 25 años habló para el portal minuto 60 luego del triunfo de Colombia ante Marruecos y dio alarmantes declaraciones sobre lo que fue el tenso partido ante Bennani, asegurando que tanto el público como los jugadores del equipo africano lo insultaron y lo amenazaron durante todo el transcurso del juego.

“Todo el partido ellos me insultaron. Me gritaban en la cara. Me decían que yo era familiar de Pablo Escobar, que cómo estaba la cocaína... me decían que iban a matar a mi familia, que iban a violar a mi mamá. Los otros jugadores después me gritaban en la cara, incluso el capitán. A la gente uno la entiende, pero a los jugadores, no”, aseguró Mejía.

La celebración airada de Nicolás Mejía tras su victoria

El tenista que actualmente es la raqueta número 1 de Colombia en el ranking de la ATP (puesto número 177), realizó gestos con sus manos mandando a callar a los aficionados marroquíes y luego cruzó una que otra palabra con los jugadores rivales, una celebración que fue acompañada por botellas que caían desde las graderías en rechazo a la actitud de Mejía, algo que no tiene orgulloso al bogotano.

“No debía haber celebrado así, pero yo me mantuve tranquilo porque sabía que iba a ganar. Fue muy pesado jugar en estas condiciones”, dijo Nicolás, que según reportes tuvo que abandonar el club de tenis junto con el equipo colombiano escoltado por personal de seguridad y, posteriormente, por la policía local hasta el hotel donde se hospedaban en Marruecos.