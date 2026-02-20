Ángel Barajas brilla en la Copa Mundo de gimnasia artística: brillante rutina y clasificación a la final

El gimnasta colombiano Ángel Gabriel Barajas Vivas volvió a sorprender por su talento este viernes 20 de febrero al dominar la ronda de clasificación en la modalidad de la barra fija en la parada de Cottbus, Alemania, de la Copa Mundo de gimnasia artística.

Barajas brilló al ocupar la primera posición en la ronda de clasificación y convertirse en el máximo favorito a colgarse la medalla de oro en la gran final que se disputará este domingo 22 de febrero.

El colombiano logró una puntuación de 15.300 unidades, la cual le permitió superar al japonés Shohei Kawakami (14.666) y a los rusos Aleksandr Kartsev (14.233) y Savelii Sieedini (14.200), quienes le siguieron en la tabla final de la clasificación.

Lo hecho por Ángel Barajas en el Lausitz Arena fue valorado, teniendo en cuenta que su rutina tuvo una dificultad de 6.700 y una ejecución de 8.600.

La parada de Cottbus, Alemania, es la primera del calendario de las Copas Mundo, la cual se extenderá hasta septiembre de 2026 y contará con 13 encuentros.

Cada certamen será determinante para ubicarse en el ranking mundial de la Federación Internacional de Gimnasia y de cara al ciclo Olímpicos para los Juegos de Los Ángeles 2028.