Fórmula 1: así quedó el top 3 luego de los últimos tests de pretemporada

Charles Leclerc (Ferrari, 1:31.992), Lando Norris (McLaren, 1:32.871) y Max Verstappen (Red Bull, 1:33.109) fueron los tres pilotos más rápidos en la jornada final de los test de Baréin, los últimos de la pretemporada de Fórmula 1 antes del inicio oficial.

Leclerc rodó todo el día a lomos del Ferrari. Ya firmó el primer buen tiempo de la mañana, bajando de 1:34 cuando apenas llevaba una hora sobre la pista, y terminó con el mejor registro de la sesión (1:33.837). Por la tarde, después de hacer más de 130 vueltas, quedó como el más rápido del día y del total de los test de Baréin (1:31.992).

Así le fue a los Red Bull y los McLaren

En McLaren, Oscar Piastri se encargó de la sesión matinal y Norris, de la vespertina. El australiano ya fue el tercero más rápido de la mañana, pero terminó el día con el undécimo mejor tiempo (1:34.352). Lando Norris aceleró por la tarde hasta ser el segundo (1:32.871), cerrando los test por todo lo alto.

El tercero del día fue Max Verstappen. Su compañero en Red Bull Isack Hadjar no hizo un gran tiempo en la sesión matinal (1:34.511), pero el neerlandés salió con todo por la tarde hasta ponerle el broche al día muy cerca de Ferrari y McLaren (1:33.109).

Mercedes quedó relegado y Carlos Sainz tampoco peleó los mejores tiempos

No fue el día más brillante para los Mercedes. Después de haber sido los más rápidos en los dos primeros días de esta tanda de test en Baréin, cedieron el testigo a Ferrari en el último día. Kimi Antonelli, octavo mejor tiempo del día (1:33.916), provocó una bandera roja en la sesión de la mañana cuando el coche se le quedó parado en medio de la pista. Por la tarde, George Russell se aprovechó del ritmo más rápido en general de sus competidores y firmó un registro de 1:33.197, el cuarto mejor.

El español Carlos Sainz estuvo toda la jornada al volante del Williams. No tenía previsto necesariamente aspirar a los mejores tiempos, sino a poner a prueba la fiabilidad del coche y a acumular datos de cara a las carreras. Por la mañana, terminó con el octavo mejor tiempo; por la tarde, aunque no pudo completar tandas tan largas como al equipo le habría gustado, consiguió acabar el día en décima posición (1:34.342).

