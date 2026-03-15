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Ángel Barajas

Ángel Barajas ganó dos medallas de plata en la Copa Mundo de gimnasia artística de Turquía

El gimnasta colombiano se destacó en las modalidades de las barras paralela y la barra fija.
Daniel Zabala
Ángel Barajas en la Copa Mundo de gimnasia artística
Ángel Barajas en la Copa Mundo de gimnasia artística // AFP

El gimnasta colombiano Ángel Barajas se sigue destacando a nivel internacional al ganar este domingo 15 de marzo dos medalla de plata en la parada de Antalya, Turquía, de la Copa Mundo de Gimnasia Artística.

A primera hora, Barajas se destacó en la modalidad de las barras paralelas al quedarse con al segunda posición, luego de cumplir con una rutina que le permitió una puntuación de 14.366.

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El colombiano solo fue superado por el japonés Shinnousuke Oka, quien completó su rutina con un puntaje de 14.700. Tercero fue el el turco Ferhat Arican con 14.233 unidades.

Posteriormente, Ángel Barajas volvió a brillar, pero en esta ocasión en la modalidad de la barra fija.

El colombiano logró un puntaje de 14.966, que le permitió quedarse con el segundo lugar.

A Barajas lo superó Chia Hung Tang con 15.200 unidades, mientras que el podio lo completó el croata 14.300.

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