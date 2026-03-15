Ángel Barajas ganó nueva medalla de plata en la Copa Mundo de gimnasia

Ángel Barajas sigue haciendo historia en el deporte colombiano y este domingo 15 de marzo se colgó una nueva medalla en la Copa Mundo de Gimnasia Artística.

El colombiano se quedó con la presea de plata en la modalidad de las barras paralelas en la parada de Turquía de la Copa Mundo.

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Barajas logró una rutina con una puntuación de 14.366.

Al colombiano solamente lo superó el japonés Shinnousuke Oka, quien completó su rutina con un puntaje de 14.700.

El tercer lugar de la modalidad fue para< el turco Ferhat Arican con 14.233 unidades.

Ángel Barajas revalida su buen inicio de temporada

Con la presea de plata en las barras paralelas, Ángel Barajas revalida el buen inicio de temporada que ha tenido en las paradas de las Copas Mundo de Gimnasia Artística.

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El pasado 7 de marzo, Barajas se quedó con la presea dorada en la barras paralelas en la parada de la Copa Mundo que tuvo lugar en Bakú, Azerbaiyán.

Adicionalmente, el colombiano ha sido finalista en las modalidades de barras paralelas y barra fija en las paradas de Alemania, Azerbaiyán y Turquía de las Copas Mundo de gimnasia artística.