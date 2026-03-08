Ángel Barajas sumó una nueva medalla en la Copa Mundo de Gimnasia Artística

La temporada de Gimnasia Artística viene dando de qué hablar para los representantes colombianos en la Copa del Mundo de barras fijas que tuvo lugar en Cottbus, Alemania durante mediados y finales del mes de febrero. Ángel Gabriel Barajas, sensación en los Olímpicos de París, Francia fue segundo en la primera etapa del Mundial.

Vea también: Cali le arrebataría técnico a Nacional: el candidato para reemplazar a Gamero

Ganó la medalla de plata con un puntaje de 14,666 detrás de Shuhei Kawakami, gimnasta japonés que hizo una rutina con puntuación de 14,966. Pero, en menos de un mes, Ángel Barajas volvería a competir en la Copa del Mundo en Bakú, Azerbaiyán.

En esta competencia volvió a figurar entre los mejores de las finales para conseguir nuevas preseas, una dorada y una de bronce para así despedirse de la Copa del Mundo que compitió en Azerbaiyán y, anteriormente, en Cottbus, Alemania.

MEDALLA DE BRONCE PARA ÁNGEL BARAJAS

La primera prueba para el deportista cucuteño fue en la disciplina de barras paralelas, en la cual se había clasificado hace unos días con un puntaje de 14,633 en las clasificatorias, solo por detrás del taiwanés Tang Chia-Hung que hizo 14,800. Sin embargo, esto le dio la oportunidad de meterse en dos finales entre el sábado 7 y domingo 8 de marzo.

Le puede interesar: Se afianza Medellín: tabla de posiciones del Grupo A en Copa Libertadores Sub-20

Justamente, este sábado 7 de marzo, el joven gimnasta colombiano dio el primer golpe en Bakú enfrentando al japonés Tanigawa y a Jesse Moore de Australia. Esta vez no hubo Tang Chia-Hung que pudiera evitar el triunfo del nortesantandereano que hizo una rutina de 14,600 puntos para colgarse la medalla de oro.

Ángel Barajas atraviesa un momento dulce para el deporte colombiano con esa medalla de plata en Alemania, una de oro en Bakú y una segunda final en la categoría de barra fija en Azerbaiyán que tuvo este domingo 8 de marzo.

En esta segunda final que tuvo Ángel Barajas en Bakú, llegó otra medalla para la representación colombiana. Barajas se tomó confianza con su rutina y alcanzó a ser el gran líder de la competencia en busca de cerrar con otra presea dorada después de lo que fue su participación en las barras paralelas del sábado 7 de marzo.

Sin duda alguna, Barajas tenía la presión encima después de la medalla de oro, y, además, porque fue el quinto gimnasta en salir a protagonizar su rutina con la necesidad de hacer una buena presentación para sumar otra presea. Ya había salido Toishybek Diyas de Kazajistán, y era el líder con 13,900 puntos.

Ángel Barajas no se quedó atrás con una rutina espectacular de 14,400 puntos, tal vez un puntaje que se quedó por debajo de anteriores puntuaciones que había tenido, pero que le permitió ser líder parcial. No obstante, todo cambió con los siguientes competidores.

Lea también: Juan Fernando Quintero es noticia en Argentina: tiempo récord para River Plate

Y es que, después del colombiano llegó otro representante de Kazajistán, Karimi Milad con 15,033 y luego, Tang, Chia-Hung, el taiwanés que volvió a dar el golpe para ser el líder absoluto de la clasificación con una rutina y puntaje de 15,366.

De estar a nada de ganar la medalla de oro, el colombiano terminó relegado a la tercera posición. Ángel Barajas se despide de la Copa del Mundo de Bakú, Azerbaiyán con dos preseas. El próximo reto seguirá siendo en el Mundial cuando la competencia de Gimnasia Artística pase por Antalya, Turquía la próxima semana.