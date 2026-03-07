Ángel Barajas se cuelga una nueva medalla de oro para Colombia

El gimnasta colombiano Ángel Barajas volvió a dejar en alto el nombre del país tras conquistar la medalla de oro en la prueba de barras paralelas durante la Copa Mundo de gimnasia artística disputada en Bakú.

El joven atleta, considerado una de las grandes promesas de la gimnasia mundial, firmó una actuación sobresaliente que le permitió subir a lo más alto del podio en una competencia que reunió a algunos de los mejores especialistas del planeta.

Orgullo colombiano en Aazerbaiyán

Desde el inicio de su presentación dejó claro que estaba listo para pelear por el primer lugar. Con movimientos precisos, excelente control en las transiciones y una salida limpia, el colombiano logró impresionar a los jueces y alcanzar la puntuación más alta de la final.

En la ronda clasificatoria de la barra fija, el cucuteño brilló al ocupar la segunda posición con un puntaje final de 14.633, luego de cumplir con una rutina de una dificultad de 6.5., siendo solamente superado por el taiwanés Tang Chia-Hung, que logró una puntuación de 14.800 unidades.

Sin embargo, su revancha llegaría el sábado 7 de marzo y no desaprovechó la oportunidad con un puntaje de 14.600, superando al gimnasta japonés, Tanigawa, quien se quedó en la segunda posición con 14.200. El podio lo cerró el australiano, Jesse Moore, con 14.000.

El oro en barras paralelas confirma el gran momento deportivo que atraviesa Barajas. Su rutina combinó elementos de dificultad con una ejecución muy sólida, algo fundamental en una disciplina donde cada detalle puede marcar la diferencia entre subir al podio o quedarse fuera de las medallas. El colombiano supo manejar la presión de la final y ejecutó cada elemento con seguridad.

¿Cuándo volverá a competir Ángel Barajas?

El gimnasta colombiano Ángel Barajas viene compitiendo en el circuito internacional de la Federación Internacional de Gimnasia durante la temporada 2026, especialmente en las paradas de la Copa del Mundo por aparatos. Tras su participación en la final de barras paralelas de la Copa Mundo disputada en Bakú el sábado 7 de marzo, su siguiente competencia será en la final de barra fija el domingo 8 de marzo.