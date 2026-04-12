Ángel Barajas ganó oro en la Copa Mundo de gimnasia de Croacia

El colombiano Ángel Barajas se consolida cada vez más como una de las grandes figuras de la gimnasia internacional. Este domingo 12 de abril, Barajas ganó la medalla de oro en la modalidad de la barras paralelas en la parada de Osijek, Croacia, de la Copa Mundo de Gimnasia.

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Barajas se subió al primer lugar del podio al completar una rutina que le permitió obtener una puntuación de 14.866.

El segundo lugar fue para el estadounidense Donnell Whittenburg con una calificación de 14.600 y tercero se ubicó Ferthat Arican de Turquía con 14.333 unidades.

Ángel Barajas, líder general de la Copa Mundo de Gimnasia - Barras paralelas

El título en la parada de Osijek, Croacia, de la Copa Mundo de Gimnasia, le sirvió a Ángel Barajas para convertirse en el líder de la tabla general de la modalidad en el certamen.

Barajas llegó a 85 puntos, teniendo en cuenta todas las citas de la Copa Mundo.

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El colombiano le sacó una considerable ventaja a Jesse Moore se Australia, que es segundo con 48 puntos.

El tercer lugar lo ocupa Ferhat Arican de Turquía con 40 unidades.

Ángel Bajaras se ha quedado con el primer lugar en las paradas de Osijek y Bakú, en la modalidad de las barras paralelas en la Copa Mundo de Gimnasia.