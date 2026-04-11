Sara López ganó la Copa Mundo de Tiro con Arco

Colombia sumó un nuevo oro en la parada de Puebla, México, de la Copa Mundo de Tiro con Arco. La encargada de subir al primer cajón del podio fue Sara López en la modalidad de arco compuesto.

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López brilló este sábado 11 de abril en el último día de competencias al derrotar en la ronda semifinal a la mexicana Dafne Quintero y posteriormente superar en la serie final a Lisell Jaatma de Estonia.

La colombiana se impuso en la serie definitiva con marcador de 149-148, para volver a ganar una presea dorada en las paradas de la Copa Mundo, después de un año.

En la misma modalidad, Alejandra Usquiano se quedó con la medalla de bronce al superar en la ronda definitiva a la mexicana Dafna Quintero.

Segundo oro de Colombia

El oro de Sara López se suma al ganado por Pablo Gómez, Jagdeep Singh, y Sebastián Arenas, que en la modalidad de arco compuesto por equipos vencieron en la final al tridente de Turquía.

Anteriormente, los colombianos derrotaron al equipo de Guatemela en cuartos de final y al de Dinamarca en semifinales.