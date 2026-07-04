Antonelli ganó la carrera sprint y se quedó con la 'pole' en el Gran Premio de Gran Bretaña

El italiano Kimi Antonelli, líder de la general del Mundial de Fórmula 1, saldrá desde la pole position en la carrera del domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, tras dominar este sábado la sesión de clasificación, poco después de haber ganado además la carrera esprint.

Fue por lo tanto una jornada perfecta para el piloto de 19 años, que suma ya cinco poles en nueve carreras principales esta temporada.

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La joven estrella de Mercedes se impuso en la sesión de este sábado a Ferrari, que vio cómo el monegasco Charles Leclerc quedaba segundo de la sesión clasificatoria, a 175 milésimas de segundo, mientras que el inglés Lewis Hamilton, un ídolo absoluto en Silverstone, presentó el tercer mejor registro.

"No tenemos el ritmo que tienen ellos (los Mercedes), pero estamos reduciendo la diferencia poco a poco", estimó Hamilton sobre el rendimiento de los coches de su Scuderia.

Silverstone, con sus largas rectas y sus curvas rápidas, es el "circuito favorito" de Hamilton, que ha ganado allí nueve veces en el pasado.

Cuarto en la carrera del domingo saldrá otro piloto local, George Russell (Mercedes), ganador el pasado fin de semana en Austria y que es segundo de la general, a 43 puntos de su compañero Antonelli.

Entre los dos Mercedes se reparten siete triunfos en los ocho Grandes Premios de lo que va de curso: cinco para Antonelli (China, Japón, Montreal, Miami, Mónaco), dos para Russell (Australia, Austria) y el otro fue para el Ferrari de Hamilton (Cataluña).

Verstappen, solo séptimo

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Entre los Red Bull, el francés Isack Hadjar fue quinto en la sesión de este sábado y lo hizo mejor que su ilustre compañero, el neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo pero que saldrá séptimo el domingo, en una temporada en la que está teniendo muchas dificultades con su monoplaza y con la adaptación a la nueva reglamentación sobre los motores híbridos.

Entre los dos Red Bull, en sexta posición, saldrá el McLaren del británico Lando Norris, vigente campeón mundial, mientras que su compañero de escudería, el australiano Oscar Piastri, fue octavo.

Los Racing Bulls del británico Arvid Lindblad y del neozelandés Liam Lawson completaron el Top 10 de la sesión clasificatoria de este sábado en el emblemático circuito inglés.

El primer latinoamericano en la parrilla será el Audi del brasileño Gabriel Bortoleto, undécimo, mientras que el argentino Franco Colapinto y el mexicano Sergio Pérez compartirán la décima línea, tras ser decimonoveno y vigésimo de la sesión.

Entre los españoles, Carlos Sainz Jr colocó decimoquinto su Williams y el veterano español Fernando Alonso será último de la parrilla, en una nueva decepción de Aston Martin, que vio cómo el otro piloto, el canadiense Lance Stroll, era penúltimo.

De 40 a 43

El viernes, Hamilton había dominando siendo el más rápido en la única sesión de ensayos libres y luego en la sesión clasificatoria para la carrera esprint, pero esta vez el inglés lideró las diez primeras vueltas, antes de verse superado por la potencia del Mercedes de Antonelli, mientras que Norris fue tercero.

"Las primeras diez vueltas con Lewis fueron muy divertidas, empujamos los dos a fondo y cuando pude activar el modo 'adelantamiento' supe que podía tener mi oportunidad para superarlo", resumió Antonelli.

La del sábado fue la cuarta carrera esprint de la temporada, tras las disputadas en los GP de China, Miami y Canadá. En los tres precedentes este año, el piloto que salió desde la pole acabó con la victoria.

No fue el caso el sábado y Antonelli, que partía segundo, sumó ocho puntos, tres más que Russell, su inmediato perseguidor en el campeonato, que terminó cuarto.

Es así cómo la diferencia entre ambos pasó de 40 a 43 puntos antes de la carrera principal del domingo.