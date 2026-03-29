Este domingo 29 de marzo, se corrió el Gran Premio de Austin (Estados Unidos) de Moto2 y el piloto colombiano David Alonso, de apenas 19 años y que había ganado la pole, fue protagonista.



Alonso, lamentablemente, se vio involucrado en un fuerte accidente. Siete pilotos chocaron casi al mismo tiempo y se fueron al suelo. La caída, como era de esperarse, generó bandera roja.

Lea también David Alonso hace historia y deja a Colombia en lo más alto: esto pasó en Moto2

Así fue la caída

"Se vieron en el lío: Sergio García Dols, David Alonso, Salac, Dani Muñoz, Piqueras, Veijer y Ferrández. Fue este último, el novato Alberto Ferrández, con aparentes problemas de frenos, el que entró muy pasado e impactó con Salac y Piqueras", reseñó Marca, medio español, tras la caída.



"Los otros no pudieron esquivar a esas motos. Afortunadamente, todos salieron relativamente bien parados. Piqueras fue el más dañado, pues tenía una fractura en el fémur izquierdo, como informó el MSi", añadió.

Hubo bandera roja

La competencia, como se mencionó en párrafos anteriores, tras el accidente, se tuvo que detener por una bandera roja. De esta manera, como todavía no se habían cumplido tres vueltas, se tomó la decisión de empezar de nuevo.



El piloto de origen australiano Senna Agius, al final, se terminó quedando con el Gran Premio de Estados Unidos. El colombiano David Alonso, a pesar de la caída que sufrió, terminó en la cuarta casilla.

Lea también David Alonso estableció un récord previo al GP de Estados Unidos de Moto2

Reacción de la prensa mundial

"Agius encaró el giro final con tres décimas de renta (ventaja). Vietti forzó y se acercó en la curva 12, pero tuvo un susto después. Eso dio aire al oceánico, que ganó. Guevara era tercero, delante de David Alonso y Manu González. Holgado no puntuaba y perdía el liderato. Senna le dedicaba el triunfo a Lunadei, mecánico suyo fallecido en un accidente de tráfico hace unos días", indicó Mundo Deportivo tras la competencia.





